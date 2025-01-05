  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kuta Selatan
  4. Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Benoa, Indonesien
von
$109,900
BTC
1.3072386
ETH
68.5179651
USDT
108 656.4271908
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27422
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 003175
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 14.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Benoa
  • Stadt
    Nusa Dua

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!

Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.

Der Komplex besteht aus:

  • Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)
  • 67 Villen aus Naturstein mit privaten Pools

Zusammenarbeit mit der führenden Galerie der zeitgenössischen Kunst in Singapur - MayinArt (Aufmalungen in jedem Zimmer)

Alle Zimmer sind mit allem ausgestattet, was für einen komfortablen Aufenthalt nötig ist, einschließlich moderner Möbel, Ausstattung und Annehmlichkeiten.

Erhöhte Rentabilität von der Marke: 14% - 18% pro Jahr. Laut STR und Colliers, im Vergleich zu privaten Immobilien, Markenhotels zeigen:

  • +18–25% - zur Belegung
  • +30–40% - zum Durchschnittspreis pro Nacht

Ein Geschäft, das keine Beteiligung am Prozess erfordert!
Es wird eine mobile Anwendung, wo Investoren in der Lage sein, Belegung und Rentabilität online sehen!

  • Leasehold: 30 Jahre ab 2025 + 30 Jahre
  • Rosa Land (Tourist)

Anzahlung 30%
No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 2. Quartal 2028.

Infrastruktur:

  • Art-Wellness Hotelkonzept
  • Lobby, Lobby Bar
  • Restaurant mit Terrasse
  • Coworking
  • SPA und Wellness Zentrum
  • Fitnesscenter
  • Freibad mit Strandservice
  • Parkplatz im Freien für Autos und Fahrräder
  • Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.

Standort auf der Karte

Benoa, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$115,336
Wohnanlage Apartamenty u okeana
Sanur, Indonesien
von
$320,000
Wohnanlage Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$210,613
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$345,907
Wohnanlage
Candidasa, Indonesien
von
$197,500
Sie sehen gerade
Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,900
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage VODOPAD
Wohnanlage VODOPAD
Penestanan, Indonesien
von
$67,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 28–45 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartment mit Blick auf den Dschungel und den Wasserfall. Wohnungen mit Investitionsattraktivität ab 14,3 % pro Jahr (Langzeitmiete); ab 17,07 % pro Jahr (Tagesmiete). Komplette schlüsselfertige Fertigstellung. Kostensteigerung nach Baufertigstellung 62 %. Mietdauer 30 Jahre + 25 Jahre…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.0
79,000
Wohnung 2 zimmer
45.0
99,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$692,015
Eine erstklassige Wohnanlage 150 m vom Meer entfernt bietet eine Auswahl an Wohnungen, Villen und eine bequeme Infrastruktur. Das Konzept des Komplexes kombiniert touristische Immobilien für Investitionszwecke mit Residenzen für komfortables persönliches Wohnen. Neben verschiedenen Arten von…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Tegalinggah, Indonesien
von
$91,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 32 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apartments in Bukit mit Meerblick. Ratenzahlungsplan verfügbar. Anzahlung 50 %. Ideal sowohl für Investitionen als auch für komfortables Wohnen. Mietrendite: 30 % während der Bauzeit. Wohnungen mit schlüsselfertiger Fertigstellung. Robuster Innenraum mit hochwertigen Oberflächen. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0
91,200
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen