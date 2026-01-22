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Wohnkomplex XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali

Kutuh, Indonesien
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$140,000
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ID: 35375
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Kutuh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

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Lage in Pandawa, Bali, XO Pandawa ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean konzipiert ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 45 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung Заявка PBG wurde erteilt. Stückpreise: ab $140.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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