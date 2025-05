Ein Premium-Komplex am Meer mit eigener Infrastruktur. Es ist eine luxuriöse Wohnanlage in einem malerischen Küstengebiet, bietet eine einzigartige Mischung aus kultureller Ästhetik und modernen Annehmlichkeiten. Dieser Hotelkomplex ist für diejenigen gedacht, die Komfort und Komfort schätzen. Wir bieten alles, was Sie für Entspannung und Arbeit an einem Ort benötigen.

Infrastruktur des Komplexes:

Restaurants und Bars

Coworking Spaces

Spa

Pools mit geräumigen Liegeplätzen

Fitnesscenter

Kinderzentrum

Dachterrasse mit Panoramablick

Erholungsgebiet

Strandpromenade

Abschluss - Februar 2027.

Leasehold 30 Jahre mit Verlängerung für 50 Jahre;

Touristische Land geeignet zur Miete von Wohnungen und Villen auf einer täglichen Basis;

Partnerschaftsprogramm mit Pandawa Beach Club: regelmäßige Transfer vom Hotel zum Strand und zurück, die Möglichkeit, Plätze am Strand direkt vom Zimmer und ein System von Rabatten in Partner Beach Clubs zu buchen.

Meer - 2 Minuten

Wichtige Infrastruktureinrichtungen - 7 Minuten

Führende Hotelketten - 7 Minuten

Eigenschaften der WohnungenLage und Infrastruktur in der Nähe