Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

📊 Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Höhere Erträge | Schnellere Rückzahlung | Management by Wyndham Hotels & Resorts
Melasti Beach, Uluwatu
📈 Investitionshighlights
Preis: 159,900 USD
Voraussichtliche Ausbeute: 11–14% pro Jahr
Voraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–8 Jahre
Typ der Einheit: Sunset Suite — Kategorie mit erhöhtem Mietbedarf
Boden: 4
Projektabschluss: Q2 2027
Eigentümerstruktur: Leasehold 30 + 30 Jahre
🔑 Warum diese Einheit aussteht
Sunset Orientierung bietet eine höhere durchschnittliche Tagesrate.
Die 4. Etage bietet eine optimale Balance von Blick und Liquidität.
Suite Kategorie zieht mittel- bis hochbudget Touristen an.
Starkes Wiederverkaufspotenzial nach Projektabschluss.
🏨 Einkommensmodell
Professionelles internationales Hotelmanagement.
Zentralisiertes Mietprogramm mit stabiler Belegung.
Passives Einkommen ohne Beteiligung des Eigentümers.
Branded Operation reduziert saisonale und operative Risiken.
📍 Standort
Melasti Beach ist eine der am meisten besuchten Küstengebiete im südlichen Bali.
Uluwatu demonstriert ein konsistentes Immobilienwertwachstum und einen starken touristischen Fluss.
💼 Kaufbedingungen
Anzahlung: 25–30%
Installationsplan: vierteljährlich, über 6 Quartale
🛡 Rechtssicherheit
Das Projekt hat Due Diligence bestanden.
Land- und Baudokumente auf Anfrage erhältlich.
Transaktion unterstützt von einem internationalen Immobilienmakler.
Lassen Sie eine Kommune t und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.