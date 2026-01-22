Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

  1. Realting.com
Ungasan, Indonesien
von
$159,900
von
$4,997/m²
10
ID: 33236
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.02.26

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Ungasan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

📊 Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

Höhere Erträge | Schnellere Rückzahlung | Management by Wyndham Hotels & Resorts

Melasti Beach, Uluwatu

📈 Investitionshighlights

Preis: 159,900 USD

Voraussichtliche Ausbeute: 11–14% pro Jahr

Voraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–8 Jahre

Typ der Einheit: Sunset Suite — Kategorie mit erhöhtem Mietbedarf

Boden: 4

Projektabschluss: Q2 2027

Eigentümerstruktur: Leasehold 30 + 30 Jahre

🔑 Warum diese Einheit aussteht

Sunset Orientierung bietet eine höhere durchschnittliche Tagesrate.

Die 4. Etage bietet eine optimale Balance von Blick und Liquidität.

Suite Kategorie zieht mittel- bis hochbudget Touristen an.

Starkes Wiederverkaufspotenzial nach Projektabschluss.

🏨 Einkommensmodell

Professionelles internationales Hotelmanagement.

Zentralisiertes Mietprogramm mit stabiler Belegung.

Passives Einkommen ohne Beteiligung des Eigentümers.

Branded Operation reduziert saisonale und operative Risiken.

📍 Standort

Melasti Beach ist eine der am meisten besuchten Küstengebiete im südlichen Bali.

Uluwatu demonstriert ein konsistentes Immobilienwertwachstum und einen starken touristischen Fluss.

💼 Kaufbedingungen

Anzahlung: 25–30%

Installationsplan: vierteljährlich, über 6 Quartale

🛡 Rechtssicherheit

Das Projekt hat Due Diligence bestanden.

Land- und Baudokumente auf Anfrage erhältlich.

Transaktion unterstützt von einem internationalen Immobilienmakler.

Lassen Sie eine Kommune t und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.

Standort auf der Karte

Ungasan, Indonesien
Essen & Trinken
Freizeit

