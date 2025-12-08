  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Batumi, Georgien

wohnungen
94
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Stadthaus Home
Stadthaus Home
Stadthaus Home
Stadthaus Home
Stadthaus Home
Alle anzeigen Stadthaus Home
Stadthaus Home
Batumi, Georgien
von
$218,583
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 147 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein Komplex aus Stadthäusern mit Panoramablick auf das Meer und die Berge ?Gonio Die Immobilie wird im 4. Quartal 2024 übergeben? Externe Infrastruktur: ?Grüne Zone ?Gonio-Apsaros-Festung ?Supermarkt Interne Infrastruktur: ?️Parken ?‍?Sicherheit und Videoüberwachung ?Kinderspielplatz ?…
Immobilienagentur
Property of Georgia
Eine Anfrage stellen
Stadthaus Polo Villas Avenue
Stadthaus Polo Villas Avenue
Stadthaus Polo Villas Avenue
Stadthaus Polo Villas Avenue
Stadthaus Polo Villas Avenue
Alle anzeigen Stadthaus Polo Villas Avenue
Stadthaus Polo Villas Avenue
Batumi, Georgien
von
$290,000
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Reihenhaus zum Verkauf in Batumi im Komplex Polo Avenue mit einer Fläche von 167 m². Im Erdgeschoss: geräumiges Wohnzimmer, Küche, Badezimmer und Abstellraum. Im Obergeschoss: 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und ein Abstellraum. Das Haus verfügt über einen Hinterhof mit gepfl…
Bauherr
Polo Villas Batumi
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Sunny Cottage
Hüttendorf Sunny Cottage
Hüttendorf Sunny Cottage
Hüttendorf Sunny Cottage
Hüttendorf Sunny Cottage
Alle anzeigen Hüttendorf Sunny Cottage
Hüttendorf Sunny Cottage
Batumi, Georgien
von
$50,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Sommer Wohnanlage ist ein moderner Raum für komfortables Wohnen, Arbeit und Erholung geschaffen. Der Komplex befindet sich in fußläufiger Entfernung vom Meer und ist von immergrüner Natur umgeben. Moderne Architektur, durchdachte Layouts und entwickelte Infrastruktur machen es ideal für die …
Immobilienagentur
Gulfstream
Eine Anfrage stellen
OneOne
Hüttendorf Polo Villas Signature
Hüttendorf Polo Villas Signature
Hüttendorf Polo Villas Signature
Hüttendorf Polo Villas Signature
Hüttendorf Polo Villas Signature
Alle anzeigen Hüttendorf Polo Villas Signature
Hüttendorf Polo Villas Signature
Batumi, Georgien
von
$242,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 148–197 m²
11 Immobilienobjekte 11
Zweistöckige Reihenhäuser stehen im Polo Signature Komplex in Batumi zum Verkauf, mit einer Fläche von 147 bis 189 m². Im Erdgeschoss befinden sich ein großes Wohnzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Im Obergeschoss gibt es 4 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Jedes Haus verfügt über einen …
Bauherr
Polo Villas Batumi
Eine Anfrage stellen
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Alle anzeigen Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Batumi, Georgien
von
$294,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
1 Immobilienobjekt 1
Premium Villen und Apartments Komplex in einer ökologisch sauberen Umgebung in Gonio 800 Meter zum saubersten Strand der Küste 550 Meter zur nächsten Bushaltestelle 10 km zum größten Einkaufszentrum von Batumi 8 km zum internationalen Flughafen Batumi 6,6 km bis zur Gren…
Bauherr
universal23
Eine Anfrage stellen
Stadthaus HOME
Stadthaus HOME
Stadthaus HOME
Stadthaus HOME
Stadthaus HOME
Batumi, Georgien
von
$230,319
Etagenzahl 3
Fläche 147 m²
1 Immobilienobjekt 1
Einzigartige Wohnstadthausanlage HOME in Gonio, einem malerischen und ökologisch sauberen Vorort von Batumi! Machen Sie im Jahr 2024 monatlich bis zu $2.000 passive Einkünfte aus Langzeitmieten! Hypothekenzinsen ab 8%, 0% Ratenzahlung vom Bauträger für bis zu 36 Monate. Liefertermin – Jun…
Bauherr
One Development
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Alle anzeigen Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Hüttendorf Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batumi, Georgien
von
$129,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Verkauf von Häusern in Batumi - Sunny Cottage.3-Zimmer-Villen im Flughafenbereich.Erhältlich in grünem Rahmen oder "turnkey" mit hochwertigem Finish.Ein gemütlicher Innenhof, Swimmingpool.Monolith-Rahmen-Bautechnik.Parkplatz.Geräumige, gemütliche Villen mit einem durchdachten Layout sind ide…
Immobilienagentur
Gulfstream
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen