Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Hotelzimmer in Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.

Radisson Blu Residences Batumi - ein exklusiver 5* 26-stöckiger Wohn- und Hotelkomplex mit einem CASINO am Meer, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Radisson Standards.

Radisson Blu Residences bietet eine einzigartige Möglichkeit, in Markenresidenzen zu investieren, die Luxus- und Einkommenspotenziale kombinieren.

Dieses Projekt bietet erstklassigen Komfort und Eleganz, und der Name Radisson Blu garantiert Prestige, so dass es eine ideale Wahl für Investoren, die anspruchsvolles Leben mit zuverlässigen finanziellen Investitionen kombinieren wollen.

Die Wohnungen sind mit einer schlüsselfertigen Renovierung in Auftrag gegeben, deren exklusives Design nach den internationalen Standards der Radisson Hotelkette entwickelt wird.

Einkommen bis zu 14% pro Jahr!

28 Tage für Ihren eigenen Urlaub pro Jahr!

Lease-Vereinbarung mit Radisson für 20 Jahre!

Poolsystem 60/40 (Verteilung der Gewinne aus dem Bruttoeinkommen aus der Nutzung aller Hotelzimmer seiner Kategorie.)

Erste Zahlung 20%

No% Raten bis Dezember 2027!

2. Zimmerkategorien:

Studios

Zimmer ab 31,6 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.

Zimmer mit 1 Schlafzimmer

Zimmer ab 50.1 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.

Komplexe Infrastruktur:

Casino

SPA Zentrum

Miniaturgarten mit Pflanzen

Kinderspielplatz

Privater Strand

beheizter Pool im Freien

Restaurant mit Terrasse

Bar und Loungebereich auf dem Dach

Tiefgarage

Konferenzsaal

Empfang

Fitnesscenter

Ort:

Gonio Resort Dorf

Zum Meer - 50 m

Zum Zentrum von Batumi - 14 km

Zum Flughafen - 8 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.