Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Batumi, Georgien
von
$133,000
;
12

ID: 27369
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Hotelzimmer in Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.

Radisson Blu Residences Batumi - ein exklusiver 5* 26-stöckiger Wohn- und Hotelkomplex mit einem CASINO am Meer, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Radisson Standards.

Radisson Blu Residences bietet eine einzigartige Möglichkeit, in Markenresidenzen zu investieren, die Luxus- und Einkommenspotenziale kombinieren.

Dieses Projekt bietet erstklassigen Komfort und Eleganz, und der Name Radisson Blu garantiert Prestige, so dass es eine ideale Wahl für Investoren, die anspruchsvolles Leben mit zuverlässigen finanziellen Investitionen kombinieren wollen.

Die Wohnungen sind mit einer schlüsselfertigen Renovierung in Auftrag gegeben, deren exklusives Design nach den internationalen Standards der Radisson Hotelkette entwickelt wird.

Einkommen bis zu 14% pro Jahr!
28 Tage für Ihren eigenen Urlaub pro Jahr!

Lease-Vereinbarung mit Radisson für 20 Jahre!
Poolsystem 60/40 (Verteilung der Gewinne aus dem Bruttoeinkommen aus der Nutzung aller Hotelzimmer seiner Kategorie.)

Erste Zahlung 20%
No% Raten bis Dezember 2027!

2. Zimmerkategorien:

  • Studios
  • Zimmer ab 31,6 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.
  • Zimmer mit 1 Schlafzimmer
  • Zimmer ab 50.1 m2 mit separatem Schlafzimmer und Wohnküche.

Komplexe Infrastruktur:

  • Casino
  • SPA Zentrum
  • Miniaturgarten mit Pflanzen
  • Kinderspielplatz
  • Privater Strand
  • beheizter Pool im Freien
  • Restaurant mit Terrasse
  • Bar und Loungebereich auf dem Dach
  • Tiefgarage
  • Konferenzsaal
  • Empfang
  • Fitnesscenter

Ort:

  • Gonio Resort Dorf
  • Zum Meer - 50 m
  • Zum Zentrum von Batumi - 14 km
  • Zum Flughafen - 8 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien

