Wohnkomplex Apartments in the Next Address Batumi complex.

Next Address ist ein Premium Multifunktionskomplex im Herzen von Batumi

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Wohnkomplexes ist seine hervorragende Lage: die Entfernung zum Meer beträgt 600 Meter. Der internationale Flughafen Batumi liegt 4 km (10 Autominuten entfernt.)

Der Komplex besteht aus 3 Blöcken von 29, 38 und 47 Etagen, darunter insgesamt 876 Wohnungen - Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen (1 + 1), von 32 m2 bis 88,5 m2. Die unteren fünf Stockwerke werden an Geschäftsräume und ein Businesscenter übergeben.

Die Wohnungen sind mit einem „weißen Rahmen“-Finish in Auftrag gegeben.

Für eine zusätzliche Gebühr können Sie eine Wohnung in einem “schlüssel” Zustand kaufen.

Das Management-Unternehmen bietet volle Eigentumspflege, die das Leben bequem und komfortabel macht.

No% Raten bis 2028!

Mieteinkommen von bis zu 12% pro Jahr!

2 Kategorien von Wohnungen:

Studios ab 31,0 m2

Apartments mit 1 Schlafzimmer

Komplexe Infrastruktur:

Grüne Landschaft

Lobby

Business Center

Wohn-/Esszimmer

Freibad

Fitnesscenter

Restaurant, Café, Bar

Geschäfte

Pharmazie

Kinderspielzimmer

Terrasse im Freien

Tiefgarage

Ort:

Batumi, Tbel Abuseridze Straße 11.

Zum Meer - 600 m

Zum Zentrum von Batumi - 2 km

Zum Flughafen - 4,5 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.