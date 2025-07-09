Wohnkomplex Apartments in the Next Address Batumi complex.

Next Address ist ein Premium Multifunktionskomplex im Herzen von Batumi
Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Wohnkomplexes ist seine hervorragende Lage: die Entfernung zum Meer beträgt 600 Meter. Der internationale Flughafen Batumi liegt 4 km (10 Autominuten entfernt.)
Der Komplex besteht aus 3 Blöcken von 29, 38 und 47 Etagen, darunter insgesamt 876 Wohnungen - Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen (1 + 1), von 32 m2 bis 88,5 m2. Die unteren fünf Stockwerke werden an Geschäftsräume und ein Businesscenter übergeben.
Die Wohnungen sind mit einem „weißen Rahmen“-Finish in Auftrag gegeben.
Für eine zusätzliche Gebühr können Sie eine Wohnung in einem “schlüssel” Zustand kaufen.
Das Management-Unternehmen bietet volle Eigentumspflege, die das Leben bequem und komfortabel macht.
No% Raten bis 2028!
Mieteinkommen von bis zu 12% pro Jahr!
2 Kategorien von Wohnungen:
Komplexe Infrastruktur:
Ort:
Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.