  4. Wohnkomplex Apartments in the Next Address Batumi complex.

Wohnkomplex Apartments in the Next Address Batumi complex.

Batumi, Georgien
von
$52,000
BTC
0.6185296
ETH
32.4197833
USDT
51 411.5943032
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27417
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Next Address ist ein Premium Multifunktionskomplex im Herzen von Batumi

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Wohnkomplexes ist seine hervorragende Lage: die Entfernung zum Meer beträgt 600 Meter. Der internationale Flughafen Batumi liegt 4 km (10 Autominuten entfernt.)

Der Komplex besteht aus 3 Blöcken von 29, 38 und 47 Etagen, darunter insgesamt 876 Wohnungen - Studios und Ein-Zimmer-Wohnungen (1 + 1), von 32 m2 bis 88,5 m2. Die unteren fünf Stockwerke werden an Geschäftsräume und ein Businesscenter übergeben.

Die Wohnungen sind mit einem „weißen Rahmen“-Finish in Auftrag gegeben.
Für eine zusätzliche Gebühr können Sie eine Wohnung in einem “schlüssel” Zustand kaufen.

Das Management-Unternehmen bietet volle Eigentumspflege, die das Leben bequem und komfortabel macht.

No% Raten bis 2028!

Mieteinkommen von bis zu 12% pro Jahr!

2 Kategorien von Wohnungen:

  • Studios ab 31,0 m2
  • Apartments mit 1 Schlafzimmer

Komplexe Infrastruktur:

  • Grüne Landschaft
  • Lobby
  • Business Center
  • Wohn-/Esszimmer
  • Freibad
  • Fitnesscenter
  • Restaurant, Café, Bar
  • Geschäfte
  • Pharmazie
  • Kinderspielzimmer
  • Terrasse im Freien
  • Tiefgarage

Ort:

  • Batumi, Tbel Abuseridze Straße 11.
  • Zum Meer - 600 m
  • Zum Zentrum von Batumi - 2 km
  • Zum Flughafen - 4,5 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien

