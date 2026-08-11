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Villen in Agia Marinouda, Zypern

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18 immobilienobjekte total found
Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Moderne freistehende Villa, im Bau in der ruhigen Gegend von Ayia Marinuda. Da…
$696,942
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Erleben Sie modernes Wohnen in dieser exklusiven Sammlung von 4 freistehenden 3-Zimmer-Ville…
$576,071
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa mit drei Schlafzimmern – Modern Comfort erfüllt nachhaltiges Wohnen Diese exklusive Vi…
$553,739
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Erleben Sie modernes Wohnen in dieser exklusiven Sammlung von 4 freistehenden 3-Zimmer-Ville…
$559,909
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Entdecken Sie ein luxuriöses Hangleben mit atemberaubendem Panoramablick auf das Mittelmeer.…
$782,085
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
4-Schlafzimmer Moderne Villa – Agia Marinouda, Paphos Diese moderne 4-Zimmer-Villa in der r…
$1,66M
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf im Bau ist eine moderne freistehende Villa mit einer Innenfläche von 180 m2 in d…
$810,176
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa mit drei Schlafzimmern – Modern Comfort erfüllt nachhaltiges Wohnen Diese exklusive Vi…
$569,723
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine schöne freistehende Villa, im Bau, in der prestigeträchtigen Gegend v…
$564,302
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Erleben Sie modernes Wohnen in dieser exklusiven Sammlung von 4 freistehenden 3-Zimmer-Ville…
$559,909
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Entdecken Sie ein luxuriöses Hangleben mit atemberaubendem Panoramablick auf das Mittelmeer.…
$782,085
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
Das Hotel liegt auf einem erhöhten Gelände in Geraskipou - Agia Marinuda, Paphos, neben ELEA…
$814,839
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Moderne freistehende Villa, derzeit im Bau, in einer ruhigen Gegend von Agia Marinu…
$577,032
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Erleben Sie modernes Wohnen in dieser exklusiven Sammlung von 4 freistehenden 3-Zimmer-Ville…
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine moderne Villa unter dem Projekt in einem der beliebtesten Gegenden - G…
$575,146
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
Das Hotel liegt auf einem erhöhten Gelände in Geraskipou - Agia Marinuda, Paphos, neben ELEA…
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Immobilienangaben in Agia Marinouda, Zypern

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