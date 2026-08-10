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Villen in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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69 immobilienobjekte total found
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 555 m²
Eine außergewöhnliche Luxus-Villa mit 5 Schlafzimmern auf einem erhöhten, sanft abfallenden …
$2,31M
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Villa befindet sich in der prestigeträchtigen Region Paniotis von Germasogeia und bietet lux…
$1,96M
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
4 Schlafzimmer im 2. Stock, es gibt auch drei Badezimmer (Dusche im Hauptschlafzimmer und im…
$929,175
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Elegantes 4-Zimmer-Apartment in Ayios Athanasios Hills Diese außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnu…
$1,03M
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 307 m²
:ridge ist eine Gated Community von neun freistehenden Villen in den grünen Hang von Agios T…
$2,02M
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 611 m²
Diese exklusive 5-Zimmer-Villa befindet sich im Stadtteil Agios Athanasios von Limassol, ein…
$2,44M
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Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese elegante 4-Zimmer-Villa bietet raffiniertes Wohnen in einer der begehrtesten und gut v…
$894,442
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Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 396 m²
Elegante 4-Zimmer-Residenz in Agios Athanasios, Limassol In einer ruhigen Wohnstraße in Agi…
$2,29M
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Auf den Panoramahügeln von Agios Athanasios oberhalb von Limassol ist dieses außergewöhnlich…
$3,59M
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 973 m²
Entdecken Sie eine exklusive Sammlung von luxuriösen dreistufigen Villen auf expansive 955-1…
$5,19M
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 312 m²
Diese elegante 4-Zimmer-Wohnung bietet eine perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und mode…
$894,331
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Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 895 m²
5-Schlafzimmer Villa – Panoramablick auf das Meer, Agios Athanasios, Limassol Wohnen und Ess…
$4,90M
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Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 610 m²
Das “Haus der Träume” ist wahrscheinlich das schönste Anwesen auf der Insel Zypern! Eine wi…
$2,14M
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Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 7
Ultra-luxuriöse Villa am Gipfel von Agios Athanasios, Limassol, bietet einen atemberaubenden…
$3,55M
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 347 m²
:ridge ist eine Gated Community von neun freistehenden Villen in den grünen Hang von Agios T…
$2,21M
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 603 m²
Eine außergewöhnliche Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern, die auf einem erhöhten, sanft abfallen…
$2,42M
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
3 Schlafzimmer Erdgeschoss Doppelhaus in kleinen Block in Agios Antonios Limassol. 110 m2 in…
$425,431
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Zu verkaufen: eine geräumige freistehende Villa in der begehrten Gegend von Agios Athanasios…
$1,28M
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 670 m²
Diese hervorragende Eigenschaft wurde nach sehr hohen Spezifikationen gebaut und bietet Pano…
$4,93M
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese elegante 4-Zimmer-Villa bietet raffiniertes Wohnen in einer der begehrtesten und gut v…
$934,577
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Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 252 m²
Zum Verkauf einzigartige Split-Level-Villa mit Meerblick, in der prestigeträchtigen Gegend v…
$2,20M
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Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 554 m²
Eine außergewöhnliche Off-Plan 5-Zimmer-Luxus-Villa auf einem erhöhten, sanft abfallenden Gr…
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Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 880 m²
5-Schlafzimmer Villa – Panoramablick auf das Meer, Agios Athanasios, Limassol Wohnen und Ess…
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Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese elegante 4-Zimmer-Villa bietet raffiniertes Wohnen in einer der begehrtesten und gut v…
$862,916
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Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 973 m²
5-Schlafzimmer Villa – Panoramablick auf das Meer, Agios Athanasios, Limassol Wohnen und Ess…
$5,12M
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf moderne Villa Projekt in einer attraktiven Gegend von Ayios Athanasios. Diese fr…
$1,04M
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Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 329 m²
:ridge ist eine Gated Community von neun freistehenden Villen in den grünen Hang von Agios T…
$2,10M
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Dieses elegante 3-Zimmer-Haus befindet sich in der sehr begehrten Gegend von Agios Athanasio…
$766,569
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 211 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine atemberaubende Villa im Bau, befindet sich in der renommierten Gegend …
$1,26M
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Diese elegante 4-Zimmer-Villa befindet sich in der sehr wünschenswerten Wohngegend von Agios…
$1,63M
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