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Villen in Germasogeia, Zypern

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69 immobilienobjekte total found
Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern befindet sich derzeit im Bau in Germa…
$1,27M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Moderne 4-Schlafzimmer-Villa – Sfalangiotissa, Germasogeia, Limassol Diese außergewöhnliche…
$2,21M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
In den prestigeträchtigen Hügeln von Germasogeia in Limassol, besteht diese exklusive Wohnen…
$1,22M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 560 m²
Entdecken Sie einen neuen Standard des Luxuslebens Eingebettet in den prestigeträchtigen Hü…
$4,96M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Eine schöne gut ausgestattete Villa in einer ruhigen Wohngegend von Germasogia. Dieses schön…
$1,14M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 353 m²
Wir bieten eine schöne freistehende Villa zum Verkauf in der begehrten Gegend von Germasoya.…
$1,75M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
Erleben Sie das Wesen des Luxus in diesem neuen Projekt, wo Sie einen Premium-Lifestyle find…
$2,80M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Moderne freistehende Villa im Bau in der beliebten Gegend von Germasoya. Das Haus v…
$1,15M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Schöne Villa mit 5 Schlafzimmern in Germasoje.• 2 Ebenen• Klimaanlage und Heizung im Wohnzim…
$1,52M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Das Hotel liegt in der begehrten Gegend von Germasogeia in Limassol. Derzeit im Bau. Entwick…
$871,101
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Etagenzahl 2
Fühlen Sie die Essenz des Luxus in diesem neuen Projekt, wo Sie einen Premium-Lifestyle find…
$2,01M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 203 m²
Diese moderne Villa mit fünf Schlafzimmern befindet sich im beliebten Stadtteil Germasogeia …
$2,31M
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Villa in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Dieses exklusive Wohnprojekt befindet sich in den prestigeträchtigen Hügeln von Germasogeia …
$1,25M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese schöne freistehende Villa befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von …
$1,19M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Ein kleiner Komplex von Stadthäusern befindet sich in der grünen Zone eines prestigeträchtig…
$885,178
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Dieses 3-Zimmer-Haus mit privatem Pool befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Po…
$1,54M
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Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 150 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Residenz in der renommierten Wohnenklave Paniotis, einer…
$7,87M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Hervorragende Villa in Potamos Yermasoya (PAPAS Area), Limassol. Grundstück: 691 m2 | Bedeck…
$4,53M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Luxuriöse 4-Zimmer-Villa auf den ruhigen Hügeln von Strogilos, Germasogeia, bietet atemberau…
$970,470
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Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 594 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne moderne Villa in der renommiertesten Gegend von Limassol - Potamos Germasoya, 2…
$5,03M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 542 m²
Signature Luxus Villa mit 6 Schlafzimmern in der prestigeträchtigen Potamos Yermasoyia (PAPA…
$4,52M
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Luxus-moderne 4-Zimmer-Villa in der renommierten Germasogeia Bereich von Limassol, auf einem…
$1,86M
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Luxusvilla zur Miete in der prestigeträchtigen Region Potamos Germasogeias von Limassol, bie…
$4,22M
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa auf der Projektbühne, befindet sich in der …
$2,27M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Eingebettet in einem privaten Anwesen, diese 5-Zimmer-Residenz exemplifiziert eine perfekte …
$1,28M
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Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
In den prestigeträchtigen Hügeln von Germasogeia in Limassol, besteht diese exklusive Wohnen…
$1,22M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Diese elegante Villa befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Germasogeia und biet…
$784,133
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Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 550 m²
Diese außergewöhnliche Villa bietet luxuriöse Familien, die auf einer großen Skala leben und…
$4,25M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 650 m²
In der prestigeträchtigen Papas-Gegend von Potamos Germasogeias, nur 200 Meter vom Strand en…
$6,83M
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Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 525 m²
Unvergleichliche Lebenserfahrung, mit einer großzügigen 525 qm Wohnfläche auf einem ausgedeh…
$3,43M
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