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Villen in Geroskipou, Zypern

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208 immobilienobjekte total found
Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Elegante 3-Schlafzimmer-Villas in Geroskipou, Paphos In der charmanten und ruhigen Gegend v…
$692,137
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Moderne Villen in Geroskipou, Paphos 2-3 Schlafzimmer Entdecken Sie zeitgenössische Mittelm…
$854,078
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
3-Zimmer Villa Jede Villa wurde durchdacht mit zeitgenössischer Architektur entworfen, die …
$898,428
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Moderne Luxusvilla – Geroskipou, Paphos Diese exklusive Sammlung moderner Villen befindet s…
$542,050
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
? Ihre Traumvilla in Geroskipou, Paphos Treten Sie mit dieser atemberaubenden Villa mit dre…
$683,035
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Moderne Villa in Geroskipou, Paphos – 2–3 Schlafzimmer Erleben Sie die perfekte Mischung au…
$931,721
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine Villa in der Planungsphase mit modernem Design und durchdachtem Layout…
$743,147
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Luxus Villa mit 4 Schlafzimmern mit Infinity Pool und Meerblick in Geroskipou, Paphos In de…
$1,43M
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
Diese geräumige freistehende Villa bietet hochwertige Oberflächen.Ideal auf einem kleinen Gr…
$656,884
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Moderne Villen in Geroskipou, Paphos – 2–3 Schlafzimmer Entdecken Sie zeitgenössische Mitte…
$961,852
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: Diese herrliche, vollständig bereit, in, freistehende Villa bietet modernen Lux…
$1,09M
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Entdecken Sie den Inbegriff des modernen Lebens im Herzen der Ruhe. Acht exklusive freistehe…
$537,227
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Eine luxuriöse Villa am Strand in der Nähe eines erstklassigen Küstengebietes in Paphos, Zyp…
$768,601
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
Diese außergewöhnliche Entwicklung liegt auf einem ruhigen Hügel in Geroskipou, nur wenige M…
$864,243
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
2-Schlafzimmer Villa – Luxuriöse Strandpromenade Wohnen in Geroskipou, Paphos Allgemeine Bes…
$699,880
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 294 m²
Diese exklusive Kollektion von Luxusvillen, die auf einem ruhigen Hügel in Geroskipou, nur w…
$979,476
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Moderne 3-Schlafzimmer Luxusvilla in Geroskipou – Modernes Wohnen umgeben von Natur Diese ex…
$693,829
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Geroskipou, Zypern
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Fläche 193 m²
? Premium 3-Schlafzimmer Villen in Geroskipou, Paphos Privater Pool | Zeitgenössische Archi…
$677,266
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Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Im charmanten und lebendigen Dorf Geroskipou im Stadtteil Paphos bietet diese Boutique-Kolle…
$740,147
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Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Moderne 3-Schlafzimmer Luxusvilla in Geroskipou – Modernes Wohnen umgeben von Natur Diese ex…
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Villa
Geroskipou, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
Objekttyp: Freistehende Luxusvilla Anzahl der Häuser: 15 Villen (+ 5 zusätzliche Grundstücke…
$1,06M
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa im Bau, bietet die perfekte Kombination aus…
$1,71M
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Villa 6 zimmer in Geroskipou, Zypern
Villa 6 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 239 m²
Etagenzahl 2
Aquamarine Coastal Villas — Exklusive Villa V11 an der Küste von Paphos Objektdetails: …
$917,631
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese geräumige freistehende Villa bietet eine Gesamt-Innenfläche von 206 m2 und st…
$1,13M
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Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 193 m²
? Villa mit 3 Schlafzimmern in Geroskipou, Paphos Private Pool | Zeitgenössisches Design | …
$700,342
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Geroskipou, Zypern
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Fläche 185 m²
Moderne 3-Schlafzimmer Luxusvilla in Geroskipou – Modernes Wohnen umgeben von Natur Diese ex…
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Geroskipou, Zypern
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2-Schlafzimmer Villa – Luxuriöse Strandpromenade Wohnen in Geroskipou, Paphos Allgemeine Bes…
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Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
3 Schlafzimmer Villa. Jede Villa wurde durchdacht entworfen, um geräumige Innenräume und nah…
$901,967
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