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Villen in Koinoteta Kissonergas, Zypern

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69 immobilienobjekte total found
Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine atemberaubende Villa auf dem Projekt, in einer ruhigen Gegend von Kiss…
$1,41M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Maris Verde Villen — Elegante Luxusvilla an der Küste ZypernsMaris Verde Villas bietet einen…
$827,626
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 245 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,58M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 447 m²
Luxus 5-Zimmer-Wohnung am Strand in Paphos mit privatem Garten und Pool. Diese Villa befinde…
$3,92M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Erleben Sie ein modernes Küstenleben in einer Samm…
$541,139
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: freistehende Villa auf der ersten Linie des Meeres in Kissonerg, ein gesuchtes Küst…
$2,10M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Maris Verde Villas — Luxuriöses Küstenleben in ZypernMaris Verde Villas bietet einen luxuriö…
$899,645
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$555,791
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Entdecken Sie eine exklusive Sammlung zeitgenössis…
$541,139
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
For sale: Modern four-bedroom residence in Olivia III, Paphos. This spacious home offers com…
$680,626
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Maris Verde Villas — Luxus auf den Ufern von ZypernMaris Verde Villas renoviert Luxus an den…
$827,626
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Perfekt gelegen in Kissonerga Dorf zwischen Paphos und dem berühmten Coral Bay Strand. In de…
$1,06M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This elegant resid…
$843,741
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Entdecken Sie eine hervorragende Sammlung moderner…
$541,139
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Einführung einer exklusiven Entwicklung von wunder…
$539,249
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$549,527
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 411 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf steht eine voll einsatzbereite freistehende Villa, die Luxuswohnungen in der ren…
$4,06M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Paphos Marina Villas ist eine exklusive Gruppe von freistehenden Villen, die am Anfang der C…
$6,28M
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VIDI GROUP
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Erleben Sie ein modernes Küstenleben in einer Samm…
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
For sale: Spacious four-bedroom residence in Olivia IV, Paphos. This modern home offers gene…
$563,276
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Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Genießen Sie ein modernes Küstenleben mit dieser e…
$539,249
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Einführung einer exklusiven Entwicklung von wunder…
$539,249
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 434 m²
4 Schlafzimmer Villa Die Villa mit drei Schlafzimmern ist für diejenigen gedacht, die Platz,…
$1,37M
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VIDI GROUP
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 378 m²
Dahlia Charm — Exklusive 4-Zimmer-Villa in Paphos, ZypernDahlia Charm ist eine exquisite 4-Z…
$1,57M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 344 m²
Diese schöne Villa mit 3 Schlafzimmern, die höchsten Standards entspricht, befindet sich in …
$3,13M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf eine moderne Villa im Bau, befindet sich in einem malerischen Kissonerga Bereich…
$543,708
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 375 m²
Etagenzahl 2
Diese schöne Villa mit 5 Schlafzimmern, nach höchsten Standards hergestellt, befindet sich i…
$3,99M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$508,490
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Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This contemporary …
$1,06M
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Immobilienangaben in Koinoteta Kissonergas, Zypern

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