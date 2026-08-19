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Villen in Polis, Zypern

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8 immobilienobjekte total found
Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 142 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 2 im Argaka Village 6 in Polis ist eine 4-Zimmer-Villa zum…
$577,798
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 25 im Dorf Agnades ist eine wunderschöne, ländliche Küsten…
$615,480
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Villa in Polis, Zypern
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Polis, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 24 im Dorf Agnades ist eine wunderschöne 3-Schlafzimmer-Vi…
$615,480
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern – Wohnraum, Privatsphäre und mediterranen Komfort Diese geräumige …
$585,668
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 202 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 26 im Dorf Agnades ist eine wunderschöne, ländliche Küsten…
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 184 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 31 im Dorf Agnades ist eine wunderschöne 3-Zimmer-Villa in…
$653,163
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Cobalt Heights is a desirable property located in the peaceful town of Polis, Cyprus, celebr…
$564,931
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 553 m²
Valterra Estates offers a luxurious residence with a spacious basement featuring storage roo…
$2,15M
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