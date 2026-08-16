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Villen in Oroklini, Zypern

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39 immobilienobjekte total found
Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
$936,439
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Stockwerk 2
Atemberaubende neue Entwicklung, am Rande des bildhaften Dorfes Oroklini, in der Nähe des ko…
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Fläche 191 m²
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Villa in Oroklini, Zypern
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Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
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Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Objektbeschreibung: Righthome Heights II ist ein exklusives Wohnprojekt in der begehrten Geg…
$433,919
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Nils Ott Real Estates
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Fläche 140 m²
Objektbeschreibung: Righthome Heights II ist ein exklusives Wohnprojekt in der begehrten Geg…
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante 3-Schlafzimmer Villa am Meer – Elite Living in Oroklini, Larnaca Nur wenige Meter v…
$783,991
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Oroklini, Zypern
Schlafräume 4
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Fläche 366 m²
Diese hochmoderne 4-Zimmer-Wohnung befindet sich in der renommierten Gegend Oroklini Heights…
$2,90M
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Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Entdecken Sie die einzigartige Wohnanlage Synergie, in einer angesehenen touristischen Lage,…
$1,12M
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 177 m²
Moderne, helle schöne Villen in einer sehr beliebten und schönen Gegend im Stadtteil Larnaca…
$401,796
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Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 149 m²
Stockwerk 2
Atemberaubende neue Entwicklung, am Rande des bildhaften Dorfes Oroklini, in der Nähe des ko…
$458,780
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Fläche 191 m²
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Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 328 m²
$1,38M
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Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern – Oroklini, Larnaca Diese elegante 3-Zimmer-Villa ist Teil eines …
$801,413
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Oroklini, Zypern
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Fläche 293 m²
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Oroklini, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 3
Elegante 3-Schlafzimmer Villa am Meer – Elite Living in Oroklini, Larnaca Nur wenige Meter v…
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Oroklini, Zypern
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Fläche 160 m²
Dieses schön gestaltete 4-Zimmer-Haus kombiniert modernen Komfort mit ruhigem Wohnen. Helle,…
$295,438
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Oroklini, Zypern
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Fläche 191 m²
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Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
$824,284
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Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante 3-Schlafzimmer Villa am Meer – Elite Living in Oroklini, Larnaca Nur wenige Meter v…
$766,569
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Oroklini, Zypern
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Fläche 191 m²
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Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Eingebettet in der ruhigen Wohngegend von Oroklini, Larnaca, bietet diese gepflegte 3-Zimmer…
$452,973
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Schlafräume 3
Fläche 174 m²
Moderne, helle schöne Villen in einer sehr beliebten und schönen Gegend im Stadtteil Larnaca…
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Oroklini, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Geräumige Villa mit 4 Schlafzimmern in der begehrten touristischen Gegend von Oroklini von L…
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Oroklini, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Villa mit 5 Schlafzimmern – Luxus-Residenz in Oroklini Allgemeine Beschreibung Diese außerge…
$1,71M
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Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
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Oroklini, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern – Oroklini, Larnaca Diese elegante 3-Zimmer-Villa ist Teil eines …
$778,184
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Oroklini, Zypern
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Fläche 247 m²
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Villa 3 zimmer in Oroklini, Zypern
Villa 3 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 3
Fläche 176 m²
Luxuriöse Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Mesogi - Paphos, mit 176 qm. überdacht…
$359,940
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