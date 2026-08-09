Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Larnaka
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Larnaka, Zypern

;
140 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Pervolia, Zypern
Villa 4 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Komplett renoviertes 3-Schlafzimmer-Detached House in einem Strandkomplex mit privatem Zugan…
$376,600
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 259 m²
MYKONOS VILLA — Luxury Five-Bedroom Seaside Residence in Dhekelia, Larnaca MYKONOS VILLA …
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kiti, Zypern
Villa
Kiti, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Moderne 2 & 3 Schlafzimmer Residenzen in Kiti, Larnaca Entdecken Sie ein neues Wohnprojekt …
$319,404
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante 3-Schlafzimmer Villa am Meer – Elite Living in Oroklini, Larnaca Nur wenige Meter v…
$783,991
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa 4 zimmer in Anglisides, Zypern
Villa 4 zimmer
Anglisides, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 2
House 8 – Anglisides Gardens, Anglisides House 8 is the largest residence in the Anglisides…
$375,518
Eine Anfrage stellen
Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 366 m²
Diese hochmoderne 4-Zimmer-Wohnung befindet sich in der renommierten Gegend Oroklini Heights…
$2,90M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Anglisides, Zypern
Villa
Anglisides, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Dieses moderne 3-Zimmer-Haus bietet komfortables modernes Wohnen in der ruhigen Gegend von A…
$477,718
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Anglisides, Zypern
Villa
Anglisides, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese elegante 3-Zimmer-Villa bietet komfortables und ausgewogenes Wohnen im ruhigen Dorf An…
$284,356
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Kiti, Zypern
Villa
Kiti, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Moderne 2 & 3 Schlafzimmer Residenzen in Kiti, Larnaca Entdecken Sie ein neues Wohnprojekt …
$243,908
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Entdecken Sie die einzigartige Wohnanlage Synergie, in einer angesehenen touristischen Lage,…
$878,721
Eine Anfrage stellen
Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Neue Villa mit 3 Schlafzimmern ist in Perivolia, Larnaca, derzeit im Bau und mit High-End-Fi…
$638,808
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Bezirk Larnaka, Zypern
Villa
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in einer modernen Wohnanlage von 10 wunderschön gestalteten Häusern in der schnel…
$336,810
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$987,248
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Eine komplett eingerichtete Villa mit 3 Schlafzimmern im Krasa-Gebiet von Larnaca, auf einem…
$598,716
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Auf einem guten Grundstück in einem sehr begehrten Gebiet von Livadia, bietet dieses gepfleg…
$453,208
Eine Anfrage stellen
Villa in Kiti, Zypern
Villa
Kiti, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Moderne 2 & 3 Schlafzimmer Residenzen in Kiti, Larnaca Entdecken Sie ein neues Wohnprojekt …
$249,716
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Kiti, Zypern
Villa
Kiti, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 182 m²
Diese exquisiten Häuser befinden sich am Eingang von Kiti in Larnaca, einer erstklassigen La…
$413,614
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Etagenzahl 2
Vier Schlafzimmer freistehendes Haus in Ayioi Anargyri, LarnacaIn der beliebten Wohngegend v…
$418,863
Eine Anfrage stellen
Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 709 m²
NOTEAS DOMUS — Contemporary 3+1 Bedroom Villa in Larnaca (Off Plan) NOTEAS DOMUS is a sty…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Geräumige Villa mit 4 Schlafzimmern in der begehrten touristischen Gegend von Oroklini von L…
$813,028
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 486 m²
Villa mit vier Schlafzimmern und Premium-Elegancen Diese luxuriöse 4-Zimmer-Villa ist für F…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Entdecken Sie die einzigartige Wohnanlage Synergie, in einer angesehenen touristischen Lage,…
$863,408
Eine Anfrage stellen
Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$531,953
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Xylotymbou, Zypern
Villa
Xylotymbou, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 195 m²
Geräumiges 4-Schlafzimmer zu verkaufen in Xylotympou – Voll renoviert im Jahr 2022 Dieses wu…
$230,442
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Objektbeschreibung: Righthome Heights II ist ein exklusives Wohnprojekt in der begehrten Geg…
$433,919
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Entdecken Sie die einzigartige Wohnanlage Synergie, in einer angesehenen touristischen Lage,…
$858,697
Eine Anfrage stellen
Villa in Aradippou, Zypern
Villa
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Entdecken Sie modernes Wohnen in diesen schönen 3-Zimmer-Häusern, perfekt für Familien oder …
$413,614
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Pervolia, Zypern
Villa
Pervolia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Erste Wasserlinie! Entdecken Sie die Verkörperung eines luxuriösen Lebens am Meer in dieser …
$4,34M
Eine Anfrage stellen
Villa in Bezirk Larnaka, Zypern
Villa
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Diese moderne 3-Zimmer-Villa bietet stilvolles und komfortables Wohnen im begehrten Küstenge…
$553,697
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern – Oroklini, Larnaca Diese elegante 3-Zimmer-Villa ist Teil eines …
$801,413
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский

Immobilienangaben in Larnaka, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen