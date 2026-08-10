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Villen in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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77 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Villa 7 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 720 m²
Etagenzahl 3
$5,60M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, eine außergewöhnliche Luxusvilla in Ayios Tychonas, …
$3,86M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 236 m²
Erleben Sie zeitgenössischen Luxus in einem der renommiertesten Wohngebiete von Limassol. Di…
$2,15M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 330 m²
Luxus-Ultra moderne 4-Zimmer-Villa in Agios Tychonas Bereich von Limassol. Lassen Sie das u…
$3,72M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 387 m²
Eine außergewöhnliche Hilltop Villa in der renommierten Agios Tychonas Gegend von Limassol b…
$3,40M
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Immobilienagentur
VIDI GROUP
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 737 m²
Ein luxuriöses vier Schlafzimmer plus eins, Villa in den renommierten Agios Tychonas Hills s…
$5,59M
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Villa in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 324 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Diese beeindruckende freistehende Villa befindet sich derzeit in der prestigeträcht…
$3,26M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 548 m²
Diese elegante Villa mit fünf Schlafzimmern in der prestigeträchtigen Gegend von Agios Tycho…
$5,38M
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Immobilienagentur
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Diese moderne Villa mit 4 Schlafzimmern in der renommierten Gegend von Agios Tikhonas, in de…
$2,16M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, die im Bau ist, in der prestigeträchtigen …
$1,14M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 312 m²
Diese geräumige Villa befindet sich in einem geschlossenen Wohnkomplex bestehend aus 8 Ville…
$3,04M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende freistehende Villa in der wünschenswerten Gegend von Ag…
$1,72M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 152 m²
Etagenzahl 4
Neues Projekt, neuer Standort!Dieses neue Projekt befindet sich in einer der beliebtesten Ge…
$862,634
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 209 m²
Entdecken Sie zeitgenössischen Luxus, der in der prestigeträchtigen Gegend von Agios Tychona…
$1,98M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 571 m²
Ein Elite-Projekt von zwei luxuriösen Häusern in der privaten und ruhigen Gegend von Agios T…
$3,59M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Unparalleled Design in a Superb City Location This contemporary project is unique in its lo…
$785,973
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Immobilienbeschreibung Entdecken Sie diese elegante und außergewöhnlich geräumige Villa mit…
$3,42M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
In einer der renommiertesten Berglagen von Agios Tychonas gelegen, verbindet diese außergewö…
$3,75M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Diese Villa befindet sich auf einem 4,920 qm großen Grundstück in der prestigeträchtigen Geg…
$3,67M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, eine außergewöhnliche Luxusvilla in Ayios Tychonas, …
$3,86M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 022 m²
In den prestigeträchtigen Hügeln von Agios Tychonas liegt eine außergewöhnliche Villa außerh…
$5,70M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 152 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, die derzeit in der prestigeträchtigen Gege…
$903,434
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Erleben Sie erhöhte Küstenleben in einem der renommiertesten Wohngebiete von Limassol. In de…
$1,98M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: Moderne freistehende Villa mit geräumiger Innenfläche von 221 m2. Die Anlage is…
$1,40M
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Villa in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: atemberaubende freistehende Villa in der schönen Gegend von Ayios Tikhonas. Die…
$3,85M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 675 m²
Zum Verkauf Luxus freistehende Villa im Bau, befindet sich in der renommierten Gegend von Ay…
$4,65M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 837 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Wohngegend von Ayios Tychonas, direkt an der Autob…
$4,51M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Diese moderne Villa liegt in der prestigeträchtigen Gegend von Agios Tychonas und bietet ein…
$1,77M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Diese moderne Villa mit 4 Schlafzimmern in der renommierten Gegend von Agios Tikhonas, in de…
$2,16M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Luxuriöse Villa in der prestigeträchtigen Gegend von Agios Tychonas. - 5 Schlafzimmer, 4 Ba…
$3,57M
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Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

mit Garage
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