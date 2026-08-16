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Villen in Agia Napa, Zypern

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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxusleben im Herzen von Ayia Napa – 4-Schlafzimmer Villa mit Pool & Dachgarten Eingebettet …
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Villa in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 415 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern Diese Villa mit 3 Schlafzimmern renoviert Größe und Exklusivität,…
$3,78M
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Villa in Agia Napa, Zypern
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Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxusleben am Meer in Ayia Napa – Exklusive 4-Schlafzimmer-Villa mit Dachterrasse Retreat Er…
$3,33M
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Villa in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Atemberaubende 3-Zimmer-Villa mit privatem Pool & Dach Meerblick Eingebettet in eine ruhige…
$657,813
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Seaside Elegance – 3-Zimmer-Villa zwischen Ayia Napa & Cape Greco Diese moderne Villa liegt …
$3,40M
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Anzahl der Badezimmer 5
Exklusive Villen zum Verkauf Diese 12 exklusiven Villen befinden sich auf einer privaten, k…
$7,32M
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Villa in Agia Napa, Zypern
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Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
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Villa in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
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Fläche 192 m²
Diese elegante Villa liegt im lebendigen Zentrum von Ayia Napa, nur einen kurzen Spaziergang…
$1,14M
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Villa in Agia Napa, Zypern
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Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
$699,980
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Fläche 160 m²
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 345 m²
Ein einzigartiges Projekt, um drei ultra-luxuriöse Villen an einem Sandstrand auf der Nordse…
$3,77M
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Villa in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 601 m²
Eine exklusive Residenz mit 3 Schlafzimmern am Wasser auf der angesehenen Wohninsel in der A…
$5,84M
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Anzahl der Badezimmer 2
Eine freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern in den Elite Blu Hillside Residences, eine exklu…
$734,320
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Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 234 m²
Diese Villa befindet sich in einem der malerischsten Küstengebiete zwischen Ayia Napa und Ca…
$3,38M
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Villa in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 293 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Diese außergewöhnliche freistehende Villa in Ayia Napa bietet eine einzigartige Gel…
$3,41M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 601 m²
For sale: 5-bedroom villa in the exclusive Pliades development, Ayia Thekla, just steps from…
$1,77M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 4
Eco-Inspired Luxury – 4-Zimmer-Villa in Cavo Greko Im Herzen der anregenden Landschaft von C…
$1,68M
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Exklusive Villen zum Verkauf Diese 12 exklusiven Villen befinden sich auf einer privaten, k…
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Fläche 443 m²
Seaside Sophistication – 3-Schlafzimmer Villa in Ayia Napa mit Panoramablick Ayia Napa hat s…
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Fläche 160 m²
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Fläche 461 m²
Die Architektur der Villa ist ein Ausdruck der Einheit des neuen und des alten, die Steinarb…
$8,22M
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Das Projekt umfasst 14 luxuriöse Villen mit vier und fünf Schlafzimmern,…
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