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Villen in Peyia, Zypern

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309 immobilienobjekte total found
Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern in Seehöhlen Entdecken Sie zeitgenössisches Küstenleben, eine exk…
$1,42M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
$525,915
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 197 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern Peyia – Höhere Position mit Panoramablick auf das Meer Diese auße…
$1,38M
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TekceTekce
Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa auf dem Projekt, in der malerischen Gegend …
$444,106
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende freistehende Villa in Pegeia, die eine außergewöhnliche…
$663,810
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Villa im Bau, Doppeltyp, in der prestigeträchtigen Gegend von Peia, Peia. Dieses st…
$483,774
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Erleben Sie die Pinnacle of Mediterranean Living im Dragon House. Eingebettet in das begehrt…
$1,92M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Objektbeschreibung: Die Viewpoint Hills Villa Nr. 1274 ist eine moderne, luxuriöse 3-Zimmer-…
$1,06M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern – Peyia, Paphos Diese elegante Villa mit 3 Schlafzimmern befindet…
$559,448
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 211 m²
Objektbeschreibung: Die Viewpoint Hills Villa Nr. 1256 ist eine moderne, luxuriöse 3-Zimmer-…
$1,12M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Diese Küstenentwicklung bietet eine Sammlung von luxuriösen freistehenden Villen in einer un…
$1,09M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese prächtige Villa auf dem Projekt bietet ein luxuriöses Leben in einem der reno…
$1,88M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 326 m²
Purple Bliss — Exklusive 4-Zimmer-Villa in Paphos, ZypernPurple Bliss ist eine raffinierte 4…
$2,29M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 506 m²
Verkauf: Diese moderne freistehende Villa bietet 506 m2 von durchdachten Innenräumen und bie…
$2,88M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
For sale (off-plan) 4 bedroom modern Villa in Pegeia, Paphos. It is located on a hilltop off…
$1,57M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 481 m²
In einer exklusiven und ruhigen Hügellage in Peyia bietet diese atemberaubende moderne Villa…
$2,05M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
The property is situated in a high quality community project designed by a top architect of …
$1,12M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Verkauf freistehende Villa in der Planungsphase mit einer durchdachten Innenfläche von 128,3…
$589,981
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Villa in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Villa
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 344 m²
Etagenzahl 2
Dies ist eine Villa auf der ersten Linie des Meeres mit 5 Schlafzimmern, privatem Pool, Saun…
$3,96M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: charmante private Villa in der prestigeträchtigen Gegend von Peia. Dieses schö…
$526,906
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Exklusive Villa mit 5 Schlafzimmern mit Meerblick und zwei Grundstücken. Diese außergewöhnli…
$3,31M
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Villa 3 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 3 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
This beautiful villa is located in a very popular area of Peyia and offers easy access to a …
$507,491
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Objektbeschreibung: Die Viewpoint Hills Villa Nr. 1279 ist eine moderne, luxuriöse 3-Zimmer-…
$1,26M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 211 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Viewpoint Hills Nr. 1257 ist eine moderne, luxuriöse 3-Zimmer-…
$1,22M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 224 m²
Objektbeschreibung: Die Viewpoint Hills Villa Nr. 1273 ist eine moderne, luxuriöse 4-Schlafz…
$1,05M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Verkauf: Eine freistehende Villa in der begehrten Gegend von Peyia bietet eine einzigartige…
$445,251
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 165 m²
Moderne freistehende Villa unter Bau in Peyia — 165 qm, 4 Zimmer mit eigenem Bad Überblick …
$806,282
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
Dahlia Charm — 4-Schlafzimmer Villa und Grundstücke in Paphos, ZypernDahlia Charm ist eine a…
$1,57M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 230 m²
Diese exklusive Sammlung von 26 zeitgenössischen Villen, die in den ruhigen Hügeln von Peyia…
$1,49M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 345 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf atemberaubende freistehende Villa Projekt in der renommierten Gegend von Sea Cav…
$3,64M
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