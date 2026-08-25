Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Koinoteta Mones Lemesou, Zypern

;
24 immobilienobjekte total found
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$504 647
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$891 235
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$590 298
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
DD CO DEDD CO DE
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$567 149
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$503 490
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Diese attraktive Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in der ruhigen Wohngegend von Moni,…
$868 086
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
TekceTekce
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$549 788
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Modern detached villa situated in a small and exclusive project. Within a five minute drive …
$361 617
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$515 064
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$523 166
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$578 724
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$508 119
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$995 405
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Ein geräumiges 2-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$505 805
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Moderne freistehende Villa in einem kleinen und exklusiven Projekt. Innerhalb einer fünfminü…
$341 527
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$908 596
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$527 796
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$512 749
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 476 m²
3-Zimmer Villa – Moni, Limassol Auf einem ruhigen Hügel in der malerischen Moni Gegend gele…
$3,01M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$885 447
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Eingebettet in einer ruhigen und abgelegenen Lage, bietet dieses atemberaubende Anwesen zwei…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$677 107
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
In der ruhigen Landschaft in der Nähe des charmanten Dorfes Moni, Limassol, bietet diese wun…
$925 958
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 686 m²
Verkauf: atemberaubende freistehende Villa im Bau, mit einer geräumigen Innenfläche von 686 …
$10,77M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Koinoteta Mones Lemesou, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen