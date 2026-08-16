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Villen in Aradippou, Zypern

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10 immobilienobjekte total found
Villa in Aradippou, Zypern
Villa
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
Dieses bemerkenswerte familienhaus in Aradippou bietet einen großzügigen 260 m2 großen immob…
$366,344
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Villa in Aradippou, Zypern
Villa
Aradippou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Stunning 4-Zimmer-modernes Haus in der sehr wünschenswerten Aradippou Bereich von Larnaca, n…
$1,39M
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Villa in Aradippou, Zypern
Villa
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 188 m²
Diese atemberaubende 3-Zimmer-Villa bietet die perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und F…
$407,705
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Villa in Aradippou, Zypern
Villa
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Objektbeschreibung: Bungalow mit drei Schlafzimmern im neuen Hafengebiet von Larnaka zu verk…
$365,406
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Aradippou, Zypern
Villa
Aradippou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Es befindet sich in Aradhippou Bereich Es besteht aus 1 völlig unabhängigen Wohnsitz. Es ha…
$638,808
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Villa in Aradippou, Zypern
Villa
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Entdecken Sie modernes Wohnen in diesen schönen 3-Zimmer-Häusern, perfekt für Familien oder …
$413,614
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Villa in Aradippou, Zypern
Villa
Aradippou, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Entdecken Sie dieses wunderschön gepflegte, freistehende Eckhaus mit 200m2 Innenraum auf ein…
$413,614
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Villa in Aradippou, Zypern
Villa
Aradippou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
4-Zimmer-Haus zum Verkauf im Zentrum von Aradippou, mit einer separaten getrennten kleineren…
$696,881
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Villa 4 zimmer in Aradippou, Zypern
Villa 4 zimmer
Aradippou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Luxury villa for sale in Larnaca, located in a quiet area of the new AEK stadium, a few minu…
$940,502
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Villa 3 zimmer in Aradippou, Zypern
Villa 3 zimmer
Aradippou, Zypern
Zimmer 3
Fläche 168 m²
Three bedroom under construction villa for sale in Xylophagou area - Larnaca province. The V…
$247,699
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