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Villen in Zygi, Zypern

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8 immobilienobjekte total found
Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
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Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 486 m²
Villa mit vier Schlafzimmern und Premium-Elegancen Diese luxuriöse 4-Zimmer-Villa ist für F…
$1,61M
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Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 2
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Fläche 124 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
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Villa in Zygi, Zypern
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Zygi, Zypern
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Zygi, Zypern
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Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$673,652
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Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$754,955
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Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$987,248
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