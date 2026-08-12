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Villen mit Bergblick kaufen in Zypern

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Paphos
150
Larnaka
21
Peyia
303
Agia Napa
63
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22 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
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Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
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Bauherr
Stasis Estates
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Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Diese hervorragende Eigenschaft wurde nach sehr hohen Spezifikationen gebaut und bietet Priv…
$6,88M
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 837 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Wohngegend von Ayios Tychonas, direkt an der Autob…
$4,51M
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Villa in Moniatis, Zypern
Villa
Moniatis, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 905 m²
Luxus Villa mit 6 Schlafzimmern zum Verkauf in Moniatis, Limassol, auf 3,861 m2 Landschaft m…
$4,62M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 837 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Wohngegend von Ayios Tychonas, direkt an der Autob…
$4,51M
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Villa in Fyti, Zypern
Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 280 m²
NOTE: Ready to move in. Overlooking Akamas & Latchi bay and above a plain ensures your view…
$1,37M
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Eingebettet in einem beeindruckenden 3.000m2 Wohngrundstück, umgeben von Grün und Berglandsc…
$931,101
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 571 m²
Ein Elite-Projekt von zwei luxuriösen Häusern in der privaten und ruhigen Gegend von Agios T…
$3,59M
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Villa in Fyti, Zypern
Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 280 m²
HINWEIS: Bereit zum Einzug. Mit Blick auf Akamas & Latchi Bucht und über einer Ebene sorgt …
$1,37M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 571 m²
An elite project of two luxurious homes in the private and serene area of Agios Tychonas, wh…
$3,59M
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Villa in Souni Zanatzia, Zypern
Villa
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 780 m²
Entdecken Sie eines der schönsten Privatgrundstücke Zyperns in der renommierten Souni-Zanaki…
$5,59M
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Villa 4 zimmer in Mesa Chorio, Zypern
Villa 4 zimmer
Mesa Chorio, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Mesa Chorio, Paphos, Zypern
$463,408
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Villa 6 zimmer in Limassol District, Zypern
Villa 6 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 594 m²
Etagenzahl 3
Das konzeptionelle Design der Villa scheint der Zeit voraus zu sein, zwingt Sie, sich noch u…
$3,98M
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Villa 4 zimmer in Tala, Zypern
Villa 4 zimmer
Tala, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Tala, Paphos, Zypern
$993,991
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Villa in Pervolia, Zypern
Villa
Pervolia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
Etagenzahl 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
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Villa 4 zimmer in Kissonerga, Zypern
Villa 4 zimmer
Kissonerga, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kissonerga, Paphos, Zypern
$807,498
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Villa 4 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Villa 4 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 5
Fläche 289 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Poli Crysochous, Paphos, Zypern
$1,22M
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Villa 4 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$469,494
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Villa 4 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Villa 4 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Poli Crysochous, Paphos, Zypern
$533,072
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Villa 4 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Villa 4 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Poli Crysochous, Paphos, Zypern
$502,247
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Villa 3 zimmer in Kouklia, Zypern
Villa 3 zimmer
Kouklia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Preis auf Anfrage
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