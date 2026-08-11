Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Tremithousa
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Tremithousa, Zypern

;
27 immobilienobjekte total found
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Diese privaten Villen stellen eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur dar und gara…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zum Verkauf: eine atemberaubende freistehende Villa in der charmanten Gegend von Tremithousa…
$456,008
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 287 m²
Diese privaten Villen stellen eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur dar und gara…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$467,553
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Diese atemberaubende freistehende Villa ist jetzt zum Verkauf in der charmanten Gegend von T…
$456,008
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 201 m²
For sale: 3-bedroom villa in the MESOYI RESIDENCES development, located in a peaceful countr…
$522,204
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$450,236
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
In Tremithousa, in der Nähe von Paphos, sind diese Drei-Zimmer-Wohnungen ideal für dauerhaft…
$570,865
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Diese atemberaubende freistehende Villa ist jetzt zum Verkauf in der charmanten Gegend von T…
$507,959
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Neue Villa in Tremithousa in der Nähe von Empa zum Verkauf. 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Ga…
$1,71M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Diese privaten Villen stellen eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur dar und gara…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Zum Verkauf: Eine beeindruckende freistehende Villa mit modernem Wohnen mit Energieeffizienz…
$554,137
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Zum Verkauf: Eine beeindruckende freistehende Villa mit modernem Wohnen mit Energieeffizienz…
$542,592
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 336 m²
Diese privaten Villen stellen eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur dar und gara…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
For sale: 3-bedroom villa in MESOYI RESIDENCES 7, located in a peaceful countryside area jus…
$510,469
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$456,008
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Verkauf: Diese atemberaubende freistehende Villa in Tremithousa bietet eine perfekte Mischun…
$554,137
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 304 m²
Diese privaten Villen stellen eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur dar und gara…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$432,919
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese moderne freistehende Villa befindet sich in der charmanten Gegend von Tremitu…
$1,21M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Diese privaten Villen bieten eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur und bieten ei…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$456,008
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa, angeboten von Plan, im charmanten Dorf Tre…
$432,919
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
In Tremithousa, in der Nähe von Paphos, sind diese Drei-Zimmer-Wohnungen ideal für dauerhaft…
$525,196
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Zum Verkauf: Eine beeindruckende freistehende Villa mit modernem Wohnen mit Energieeffizienz…
$571,454
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Zum Verkauf: Eine beeindruckende freistehende Villa mit modernem Wohnen mit Energieeffizienz…
$554,137
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Tremithousa, Zypern
Villa 4 zimmer
Tremithousa, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 2/2
Luxury villa for sale. The house consists of 4 bedrooms, 3 bathrooms, cozy terraces, a priva…
$606,775
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Tremithousa, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen