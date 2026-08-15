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Villen in Paphos, Zypern

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149 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
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Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Stasis Estates
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf eine moderne freistehende Villa auf dem Projekt, bietet Komfort und Stil im Herz…
$530,403
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Moderne freistehende Villa, angeboten von Projekt in der beliebten Gegend von …
$592,492
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 242 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 25 der Aquamarine Coastal Villas ist eine moderne 4-Schlaf…
$1,05M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 206 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 19 von Aquamarine Coastal Villas ist eine moderne 4-Schlaf…
$907,805
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 336 m²
Luxusvilla mit 3 Schlafzimmern – Mittelmeer Rechtsvorschriften Entdecken Sie eine Villa, die…
$1,86M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 m²
Die Villa präsentiert eine elegante, moderne Ästhetik mit offenen Wohnräumen und Küchen mit …
$651,111
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 186 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 50 der Pelagos Beachfront Residences ist eine einzigartige…
$936,352
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 206 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 41 der Aquamarine Coastal Villas ist eine moderne 4-Schlaf…
$1,28M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 166 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 21 der Pelagos Beachfront Residences ist eine einzigartige…
$1,07M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 35 der Aquamarine Coastal Villas ist eine moderne 4-Schlaf…
$1,12M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Etagenzahl 4
Verkauf: Diese atemberaubende Villa nach Plan bietet einen modernen und komfortablen Lebenss…
$1,57M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
Eine moderne freistehende Villa, derzeit im Bau, bietet einen komfortablen Innenraum von 158…
$1,57M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 206 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 20 der Aquamarine Coastal Villas ist eine moderne 4-Schlaf…
$907,805
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 254 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 20 der Azalea Villas ist eine exklusive, moderne 4-Schlafz…
$1,35M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,00M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 6
Fläche 963 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Superior, Villa Nr. 1, ist eine moderne Luxusvilla mit 6 Schla…
$5,52M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 m²
Die Villa präsentiert eine elegante, moderne Ästhetik mit offenen Wohnräumen und Küchen mit …
$652,265
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 355 m²
Luxusvilla mit 3 Schlafzimmern – Mittelmeer Rechtsvorschriften Entdecken Sie eine Villa, die…
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Villa 4 zimmer in Paphos, Zypern
Villa 4 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Villa im Royal Bay Resort Komplex - Paphos | ZypernDie Royal Bay Resort Villa Komplex befind…
$1,24M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 177 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 27 der Pelagos Beachfront Residences ist eine einzigartige…
$1,17M
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Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 276 m²
Etagenzahl 2
Das Design und die Ästhetik dieses neuen Projekts sollen die Essenz einer Weltklasse-Privatg…
$5,35M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 248 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 33 der Aquamarine Coastal Villas ist eine moderne 4-Schlaf…
$1,12M
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Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Stockwerk 1
3 Schlafzimmer Villa im lebendigen Zentrum von Paphos, bietet diese Villa eine außergewöhnli…
$524,976
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Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 206 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 14 der Aquamarine Coastal Villas ist eine moderne 4-Schlaf…
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Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 177 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 28 der Pelagos Beachfront Residences ist eine einzigartige…
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Paphos, Zypern
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Fläche 306 m²
Luxusvilla mit 3 Schlafzimmern – Mittelmeer Rechtsvorschriften Entdecken Sie eine Villa, die…
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Die Villa präsentiert eine elegante, moderne Ästhetik mit offenen Wohnräumen und Küchen mit …
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Paphos, Zypern
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Fläche 242 m²
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Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Etagenzahl 2
Dies ist ein zukünftiges Elite-Bauprojekt im Grab der Könige, Paphos. Diese Residenzen, in e…
$622,043
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