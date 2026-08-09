Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Palodeia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Palodeia, Zypern

;
11 immobilienobjekte total found
Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 405 m²
Luxusvilla zum Verkauf 5 Schlafzimmer, 5 Badezimmer • Dienstmädchenzimmer • Turnhalle • Kino…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Villa im Bau, bietet modernen Komfort und Stil, befindet sich im ruhigen Dorf …
$874,291
Eine Anfrage stellen
Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Villa Projekt, freistehend, in einer ruhigen Gegend von Palodea. Dieses moderne Hau…
$652,804
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
Villa zum Verkauf im Bau, was modernen Luxus und Komfort darstellt. Dieses geräumige Haus ve…
$1,59M
Eine Anfrage stellen
Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Entdecken Sie diese außergewöhnliche freistehende Villa in der ruhigen und charmanten Gegend…
$1,95M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
BirdieLane is an elegant villa in Cyprus, located in a prestigious area, perfect for comfort…
$836,935
Eine Anfrage stellen
Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 237 m²
BirdieLane ist eine anspruchsvolle Villa in Zypern, in einem der schönsten Gegenden der Inse…
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Palodeia, Zypern
Villa 3 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 193 m²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$614,294
Eine Anfrage stellen
Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
BirdieLane is an elegant villa in Cyprus, located in a prestigious area, perfect for comfort…
$755,566
Eine Anfrage stellen
Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 184 m²
BirdieLane ist eine anspruchsvolle Villa in Zypern, in einem der schönsten Gegenden der Inse…
$836,935
Eine Anfrage stellen
Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
BirdieLane is an elegant villa in Cyprus, located in a prestigious area, perfect for comfort…
$639,325
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Palodeia, Zypern

mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen