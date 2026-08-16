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Villen in Koinoteta Talas, Zypern

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102 immobilienobjekte total found
Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Entdecken Sie exklusive Villen am Hügel in Tala, Paphos bietet 3-4 Schlafzimmer, private Poo…
$1,36M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 454 m²
Dieses Gebiet gilt weithin als einer der prestigeträchtigsten Vororte von Paphos, bietet ein…
$2,64M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
Diese anspruchsvolle 4-Zimmer-Villa verkörpert Premium-Leben in den ruhigen Hügeln von Tala.…
$983,227
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
Diese anspruchsvolle 4-Zimmer-Villa verkörpert Premium-Leben in den ruhigen Hügeln von Tala.…
$1,37M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Fläche 1 660 m²
Lime Grace — Außergewöhnliche Luxusvilla in Kamares, Paphos, ZypernLime Grace, in der maleri…
$13,60M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Erleben Sie modernen Luxus im begehrten Dorf Tala mit dieser außergewöhnlichen Villa mit vie…
$1,37M
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TekceTekce
Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 339 m²
3-Zimmer Villa Entworfen mit einer zeitgenössischen architektonischen Vision, verschmelzen d…
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 365 m²
4-Zimmer Villa Entworfen mit einer zeitgenössischen architektonischen Vision, verschmelzen d…
$1,11M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 050 m²
Purple Bliss — Exklusive Luxusvilla in Paphos, ZypernPurple Bliss bietet eine perfekte Misch…
$6,13M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese moderne freistehende Villa, die während der Bauphase angeboten wird, bietet e…
$751,051
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
In der ruhigen und prestigeträchtigen Hanglage von Tala gelegen, ist diese außergewöhnliche …
$1,08M
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Villa in Kamares, Zypern
Villa
Kamares, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 276 m²
Entdecken Sie eine wunderschön gestaltete, freistehende Villa im renommierten Tala Village m…
$1,27M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: moderne freistehende Villa, im Bau in der prestigeträchtigen Gegend von Tala. Diese…
$721,184
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Diese herrliche, moderne Villa mit separatem Eingang ist voll ausgestattet und biet…
$1,14M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Willkommen in Ihrem privaten mediterranen Heiligtum. Eingebettet in die hochbegehrte und pre…
$1,14M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Entdecken Sie exklusive Villen am Hügel in Tala, Paphos bietet 3-4 Schlafzimmer, private Poo…
$1,36M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 403 m²
Purple Bliss — Exklusive Luxusvilla in Paphos, ZypernPurple Bliss bietet eine perfekte Misch…
$2,92M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Luxus 3-Schlafzimmer Villa mit 2-Schlafzimmer Granny Flat – Melissovounos Villen, Paphos Ein…
$1,43M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Etagenzahl 3
Discover an exclusive boutique project of just five luxury villas located on the tranquil sl…
$614,484
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Villa in Kamares, Zypern
Villa
Kamares, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 247 m²
Etagenzahl 3
Diese beeindruckende freistehende Villa steht jetzt in einer sehr beliebten Gegend von Tala …
$1,48M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Villa mit vier Schlafzimmern, in den ruhigen Hügeln von Tala. Diese Villen sind entworfen, …
$1,32M
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Villa 5 zimmer in Tala, Zypern
Villa 5 zimmer
Tala, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Villa with panoramic views — Kamares Village, Tala, Paphos🏡 Price:400000€📍
$464,672
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 244 m²
Zeitgenössisch erleben Mittelmeer leben in einer der Paphos angesehensten Hanggemeinden. Die…
$985,400
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: eine schöne freistehende Villa in der prestigeträchtigen Gegend von Tala. Diese…
$649,256
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Objektbeschreibung: Erleben Sie Luxus in dieser atemberaubenden 4-Zimmer-Villa in den ruhig…
$1,34M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Villa mit vier Schlafzimmern, in den ruhigen Hügeln von Tala. Diese Villen sind entworfen, …
$1,32M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 194 m²
Luxus 4-Zimmer-Villa mit Dachgarten und Meerblick in Tala, Paphos Eine atemberaubende moder…
$1,11M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Luxus 4-Schlafzimmer-Villa in Kamares, Tala mit atemberaubendem Meer und Valley Views Diese…
$1,32M
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Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
Entdecken Sie diese luxuriöse 4-Zimmer-Villa in einer exklusiven Paphos-Hügellage, Tala-Comm…
$1,14M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Diese freistehende Villa bietet einen modernen Lebensstil mit einer geräumigen Inne…
$1,10M
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Immobilienangaben in Koinoteta Talas, Zypern

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