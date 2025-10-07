Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Anarita, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Villa in Anarita, Zypern
Villa
Anarita, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 171 m²
In einer ruhigen Gegend von Naturschönheiten in Anarita Village, Paphos, bieten diese 3-Zimm…
$374,683
Villa 3 zimmer in Anarita, Zypern
Villa 3 zimmer
Anarita, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Beautiful country complex with sea and mountain views and beautiful green landscapes. The vi…
$472,980
Immobilienangaben in Anarita, Zypern

