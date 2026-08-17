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Villen in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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19 immobilienobjekte total found
Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 000 m²
Diese Residenz ist ein Meisterwerk von geräumigen Wohnräumen von 950 Quadratmetern, darunter…
$18,79M
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Fläche 60 000 m²
Etagenzahl 2
Dieses Projekt ist eine exklusive, von grünen Räumen umgebene und mit modernen Einrichtungen…
$16,33M
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Villa in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Villa
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 770 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen ist eine exklusive freistehende Villa im Bau im schönen Küstengebiet von Parekk…
$30,98M
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 431 m²
Einführen von Luxus-Villas – eine Kollektion von eleganten dreistöckigen Häusern, die die pe…
$2,56M
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Geräumige Villa mit vier Schlafzimmern für modernes Leben Diese atemberaubende Villa mit vie…
$2,56M
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 373 m²
Einführen von Luxus-Villas – eine Kollektion von eleganten dreistöckigen Häusern, die die pe…
$1,39M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Diese Villen, nur in Parekklisia gelegen 4 km von der Küste entfernt in einer der begehrtest…
$545,890
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Villa in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Villa
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 840 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Luxusvilla zum Verkauf in der sehr begehrten Gegend von …
$4,36M
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine gut erhaltene freistehende Villa in der prestigeträchtigen Gegend von …
$524,575
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 351 m²
Schönes Haus in Parekklisia. Gesamtfläche 2676 s.m. Überdachter Bereich 351 s.m. 5 Schlafzim…
$1,14M
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Diese schöne Villa mit 5 Schlafzimmern befindet sich in Parekklisia, in einem exklusiven Gat…
$2,34M
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Eingebettet in einem beeindruckenden 3.000m2 Wohngrundstück, umgeben von Grün und Berglandsc…
$931,101
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
Ein modernes Wohn-Mehrfamilienhaus im Herzen von Parekklisia, einem charmanten Dorf im Stadt…
$400,496
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Villa 4 zimmer in Parekklisia, Zypern
Villa 4 zimmer
Parekklisia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 211 m²
Luxusunabhängiges Haus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf im APS-Bereich - Provinz Nikosia, …
$709,882
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Villa 3 zimmer in Parekklisia, Zypern
Villa 3 zimmer
Parekklisia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 195 m²
Luxus unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf im APS-Bereich - Provinz Nikosia,…
$675,667
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Villa 3 zimmer in Parekklisia, Zypern
Villa 3 zimmer
Parekklisia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 182 m²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$704,883
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Villa 4 zimmer in Parekklisia, Zypern
Villa 4 zimmer
Parekklisia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 215 m²
Luxurious detached four bedroom house for sale in the GSP area - Nicosia province, with 215 …
$705,697
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa im Bau in der gewünschten Gegend von Parekk…
$555,198
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Villa 3 zimmer in Parekklisia, Zypern
Villa 3 zimmer
Parekklisia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Pareklisia, Limassol (Lemesos), Zypern
$280,877
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Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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