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Villen in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

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14 immobilienobjekte total found
Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf mit 4+1 Schlafzimmern und einem Schwimmbad auf einem großen Grundstück in P…
$1,82M
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Villa in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen im Bau mit einem modernen Layout, befindet sich in der renommierten Gegen…
$815,660
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Villa in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 406 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese moderne, freistehende Villa bietet 406 m2 luxuriösen Innenraum. Das Haus ist …
$5,07M
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Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: moderne blockierte Villa, im Bau, befindet sich in der malerischen Gegend von Pyrgo…
$547,889
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Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Eine luxuriöse Villa mit sechs Schlafzimmern von ca. 400 m2 auf einem weitläufigen, wundersc…
$1,56M
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Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Geräumige Villa in der prestigeträchtigen Gegend von Pyrgos, Limassol, bietet 400 m2 überdac…
$959,349
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Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Dieses atemberaubende 4-Schlafzimmer, 4-Badezimmer-Haus befindet sich in der ruhigen Gegend …
$2,32M
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Villa in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
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Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Elegante Residenzen — eine Premium-Entwicklung von zwei modernen Luxushäusern in Pyrgos, Lim…
$1,56M
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Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
In der malerischen Gegend von Pyrgos, neben Park Lane in Limassol, bietet diese atemberauben…
$3,83M
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Villa in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 362 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie diese atemberaubende Villa während der Bauphase und bieten die perfekte Kombin…
$3,95M
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Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
In der ruhigen und begehrten Gegend von Pyrgos, Limassol, bietet diese geräumige und schön g…
$1,37M
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Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Die Villa bietet 4 Schlafzimmer, jedes mit eigener Terrasse und unglaublicher Aussicht, 4 Ba…
$2,09M
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Villa in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: Wunderschöne Projektvilla mit modernem Design und atemberaubendem Meerblick im …
$3,05M
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Villa in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
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Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 652 m²
Etagenzahl 2
Dieses exklusive Resort ist das beste Luxusprojekt am Meer in Limassol. Wählen Sie Apartment…
$12,10M
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Immobilienangaben in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

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