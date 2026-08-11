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Villen in Tserkezoi Municipality, Zypern

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Tserkezoi Municipality, Zypern
Villa
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Dieser neue Resortkomplex mit einem Golfplatz bietet eine einzigartige Landschaft neben dem …
$1,93M
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Villa in Tserkezoi Municipality, Zypern
Villa
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 248 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine beeindruckende freistehende Villa im Bau mit einer geräumigen Innenflä…
$2,72M
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Villa in Tserkezoi Municipality, Zypern
Villa
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Etagenzahl 2
Dieses neue Golf Resort bietet einzigartige Landschaft neben dem größten Salzsee auf der Ins…
$2,09M
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Tserkezoi Municipality, Zypern

Günstige
Luxuriös
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