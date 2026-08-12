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Villen in Limassol Municipality, Zypern

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Tserkezoi Municipality
3
118 immobilienobjekte total found
Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Etagenzahl 5
Villa mit drei Schlafzimmern - Premier Living in Agia Fyla Eine geräumige Villa mit drei Sch…
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 550 m²
7 + 1 Schlafzimmer DETACHED VILLA | 550 m2 | Unabhängige 1-Zimmer-Wohnung | GROSSE PLOT Ein…
$1,37M
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Villa in Limassol District, Zypern
Villa
Limassol District, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa mit einem komfortablen Lebensstil in der pr…
$990,250
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein Teil des Hauses (Stadthaus oder Villa) im Bau, mit einer Gesamt-Innenfl…
$810,176
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 249 m²
Dreizimmer-Villa – Moderne Serenität durch die Fairways Die Drei-Zimmer-Villen in Limassol G…
$2,05M
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Ein sechs-Zimmer-Gesundheit von raffinierter Eleganz. Mit atemberaubendem Panoramablick und …
$1,26M
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
Diese elegante 3-Zimmer-Villa bietet eine harmonische Mischung aus Raum, Komfort und moderne…
$1,34M
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Villa in Limassol, Zypern
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Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Villa mit vier Schlafzimmern – Der ultimative Ausdruck von Luxus und Raum Die 4-Zimmer-Ville…
$2,28M
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Villa in Limassol, Zypern
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Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 535 m²
Diese Villa wurde 2018 gebaut und ist die Epidemie des Luxuslebens. Diese Unterkunft befinde…
$2,90M
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Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eingebettet in eine beneidenswerte Lage bietet diese atemberaubende Villa ein unvergleichlic…
$1,51M
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Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Villa mit zwei Schlafzimmern – Modern Minimalist Living Diese Villa mit zwei Schlafzimmern i…
$2,32M
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Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Diese elegante 3-Zimmer-Villa bietet eine harmonische Mischung aus Raum, Komfort und moderne…
$1,28M
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Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Diese elegante 3-Zimmer-Villa bietet eine harmonische Mischung aus Raum, Komfort und moderne…
$1,12M
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Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Diese elegante 3-Zimmer-Villa bietet eine harmonische Mischung aus Raum, Komfort und moderne…
$1,25M
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Limassol, Zypern
Schlafräume 4
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Fläche 200 m²
Luxus 4-Schlafzimmer Mykonos-Style Villa in Agios Tychonas Schöne freistehende Villa befind…
$1,09M
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
5-Schlafzimmer Contemporary Villa – Agios Tychonas, Limassol Standort Diese moderne Villa in…
$2,90M
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Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 15 in Monagroulli Hills ist eine im mediterranen Stil gest…
$572,088
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 6
Fläche 829 m²
Luxuriöse Villa mit 6 Schlafzimmern (Classic Residence) im prestigeträchtigen Tourismusgebie…
$4,44M
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Limassol, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 249 m²
Villa mit fünf Schlafzimmern – das Wunder der Luxus-Golfseite Die fünf-Zimmer-Villen in Lima…
$2,25M
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Diese charmante moderne Villa liegt perfekt in der prestigeträchtigen und begehrten Gegend v…
$1,11M
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Diese elegante 3-Zimmer-Villa bietet eine harmonische Mischung aus Raum, Komfort und moderne…
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Diese atemberaubende Villa mit 3 Schlafzimmern bietet die ultimative Kombination aus Luxus, …
$1,93M
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Fläche 616 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Kapsalos gelegen, bietet diese raffinierte Villa anspru…
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Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Eingebettet in eine ruhige und sehr begehrte Wohngegend von Ekali, bietet diese hervorragend…
$1,26M
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Villa in Tserkezoi Municipality, Zypern
Villa
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 248 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine beeindruckende freistehende Villa im Bau mit einer geräumigen Innenflä…
$2,72M
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 465 m²
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Villa mit einem zusätzlichen Zimmer im Zimmer befindet sich in…
$3,44M
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Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Moderne 4-Zimmer-Villa mit Pool und Meerblick in Agios Tychonas, einer der renommiertesten W…
$1,13M
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Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 281 m²
Villa mit 6 Schlafzimmern – Das Wunder des luxuriösen Golfside Living Die sechs-Zimmer-Ville…
$2,43M
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Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Diese luxuriöse Villa in den ruhigen Hügeln von Agia Fyla (Near Heritage) bietet einen unver…
$3,02M
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Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 432 m²
Villa zu verkaufen auf dem Berg in der agia fyla in der kalithea Bereich. Das Erdgeschoss is…
$888,633
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Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

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