Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Lakatamia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Lakatamia, Zypern

;
8 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Lakatamia, Zypern
Villa 3 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 200 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$489,919
Eine Anfrage stellen
Villa in Lakatamia, Zypern
Villa
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 213 m²
Chara Homes 33 — Elegant 3-Bedroom Residence in Lakatamia, Nicosia Chara Homes 33 is a mo…
$345,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Lakatamia, Zypern
Villa
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 232 m²
Chara Homes 33 — Modern Family Living in the Heart of Lakatamia Chara Homes 33 is an eleg…
$345,000
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 3 zimmer in Lakatamia, Zypern
Villa 3 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 200 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$495,399
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Lakatamia, Zypern
Villa 4 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 180 m²
Four bedroom under construction luxury detached villa for sale in Protaras - Famagusta provi…
$489,919
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Lakatamia, Zypern
Villa 3 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 183 m²
Semi-independent, luxurious three-bedroom mansion for sale in Polemidia - Limassol province,…
$490,445
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 3 zimmer in Lakatamia, Zypern
Villa 3 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Etagenzahl 2
New house for sale in the area of Anthoupolis, Nicosia. The latest modern building material…
$308,618
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Lakatamia, Zypern
Villa 7 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 890 m²
Etagenzahl 3
For sale is an exclusive three-storey house built on two plots, in the construction of which…
$732,315
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen