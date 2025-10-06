Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Paramytha, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Villa in Paramytha, Zypern
Villa
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
A modern villa located in a newly developed residential complex in the Paramytha area of Lim…
$450,221
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Paramytha, Zypern
Villa
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
A modern villa located in a newly developed residential complex in the Paramytha area of Lim…
$456,389
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Paramytha, Zypern
Villa
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
A modern house in a new residential complex that combines style, comfort, and functionality.…
$431,719
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Paramytha, Zypern
Villa
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
A modern house in a new residential complex that combines style, comfort, and functionality.…
$425,552
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Immobilienangaben in Paramytha, Zypern

