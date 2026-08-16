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Villen in Koinoteta Chloraka, Zypern

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Chloraka
122
122 immobilienobjekte total found
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Ein hochmodernes Projekt ist eine Adresse, die von dem Moment, in dem Sie eingeben, atembera…
$1,66M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante 3-Schlafzimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer – Chloraka, Paphos Diese 3-Zimm…
$641,990
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende freistehende Villa im Jahr 2024 fertiggestellt, bietet …
$920,953
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Ein hochmodernes Projekt ist ein Ort, der von dem Moment, in dem Sie eingeben, atemberaubend…
$1,55M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Moderne Villa mit 3 Schlafzimmern mit Meerblick - Chloraka, Paphos Diese brandneue Villa bi…
$902,256
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 423 m²
Luce Lume Villen — Moderner Luxus an der Mittelmeerküste ZypernsLuce Lume Villas bietet eine…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Diese freistehende charmante Villa bietet die perfekte Kombination aus Gemütlichkei…
$676,118
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 731 m²
Luce Lume Villas — Prestigious Villas in Paphos, ZypernLuce Lume Villas ist ein prestigeträc…
$3,77M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Diese elegante 3-Zimmer-Wohnung am Meer in Chloraka bietet Paphos eine perfekte Mischung aus…
$1,06M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Etagenzahl 2
Diese moderne, freistehende Villa in Chlorak ist voll bereit für Belegung und perfekt kombin…
$997,569
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
Moderne freistehende Villa, derzeit im Bau, befindet sich in der renommierten Gegend von Chl…
$1,11M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Zum Verkauf: Geräumige Villa mit sieben Schlafzimmern in der ruhigen Gegend von Chlorakas. D…
$2,17M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 291 m²
Etagenzahl 4
Dieses fabelhafte Projekt befindet sich auf einem sanften Hügel in Chloraka, mit Blick auf d…
$2,95M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 290 m²
Dahlia Charm — Ein Serene Retreat in Paphos, ZypernDahlia Charm bietet eine ruhige Flucht, w…
$2,31M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten zum Verkauf diese schöne freistehende Villa, entworfen mit modernen Lebensstandar…
$1,40M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Elegante 3-Schlafzimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer – Chloraka, Paphos Diese 3-Zimm…
$622,243
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Eternal Sunset Haven — Serene Villa in PafosEwiger Sonnenuntergang Haven lädt Sie ein, die M…
$779,220
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Etagenzahl 3
Dieses Projekt ist eine prestigeträchtige Entwicklung am Stadtrand von Chloraki, in einer re…
$826,009
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
EXCLUSIVE LISTING BY FOX REALTY - PAPHOS. Zu verkaufen ist eine schöne freistehende Villa i…
$643,218
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende freistehende Villa in der charmanten Gegend von Chlorak…
$920,953
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
Luxus 4-Zimmer-Küstevilla in Paphos – nur 300m vom Strand entfernt Diese außergewöhnliche K…
$2,94M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
3-Schlafzimmer Villa mit privatem Pool in Lower Chloraka Schöne 3-Zimmer-Villa in der begehr…
$786,582
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Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende freistehende Villa in der charmanten Gegend von Chlorak…
$920,953
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Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Luce Lume Villen — Luxus mediterranes Leben in ZypernLuce Lume Villas bietet ein Tor zum lux…
$1,73M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 385 m²
Violet Charm — Exklusive Luxus-Residenz in Paphos, ZypernViolet Charm verbindet nahtlos erst…
$2,35M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 284 m²
Diese exklusive Kollektion von nur vier zeitgenössischen Villen bietet in einer wünschenswer…
$1,03M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 579 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Exklusive freistehende Villa auf dem Projekt, bietet ein luxuriöses Leben mit einer…
$3,95M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
uxury Coastal Villas in Chloraka, Paphos – Modern Mediterranean Living Diese exklusive Wohn…
$3,19M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 325 m²
Etagenzahl 4
Dieses fabelhafte Projekt befindet sich auf einem sanften Hügel in Chloraka, mit Blick auf d…
$3,14M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 218 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist eine schöne freistehende Villa mit sekundären Wohnungen in der prestigeträc…
$1,56M
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Immobilienangaben in Koinoteta Chloraka, Zypern

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