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Häuser mit Swimmingpool in Zypern

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Paphos
386
Larnaka
70
Peyia
519
Agia Napa
109
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244 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Stasis Estates
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Haus 4 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Premium Premium
Haus 4 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 570 m²
In der exklusiven Hügellage von Agios Tychonas gelegen, setzt diese luxuriöse Villenanlage n…
$4,73M
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John Taylor Cyprus
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Haus 4 zimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Premium Premium
Haus 4 zimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Erleben Sie eine neue Art des Wohnens in den Hügeln von Souni, nur 25 Minuten von Limassol e…
$807,082
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John Taylor Cyprus
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DD CO DEDD CO DE
Haus 4 zimmer in Maroni, Zypern
Haus 4 zimmer
Maroni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Eine seltene Gelegenheit, eine private Residenz direkt am Strand zu erwerben, die außergewöh…
$2,66M
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John Taylor Cyprus
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Haus 3 zimmer in Pissouri Municipality, Zypern
Haus 3 zimmer
Pissouri Municipality, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Eingebettet in die mit Pinien bewachsenen Hügel des Dorfes Pissouri bietet diese ruhige Wohn…
$588,858
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John Taylor Cyprus
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Haus 3 zimmer in Pissouri Municipality, Zypern
Haus 3 zimmer
Pissouri Municipality, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 126 m²
Eingebettet in die mit Pinien bewachsenen Hügel des Dorfes Pissouri bietet diese ruhige Wohn…
$602,714
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John Taylor Cyprus
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Haus 4 zimmer in Pano Platres, Zypern
Haus 4 zimmer
Pano Platres, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 166 m²
Eingebettet in Pinienwälder mit atemberaubendem Bergblick bietet diese elegante Wohnanlage e…
$825,556
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John Taylor Cyprus
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
For sale: Modern three-bedroom villa in Elysian Homes II with optional private pool. This el…
$792,108
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This elegant resid…
$843,741
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 582 m²
For sale: 4-bedroom villa in Blue Horizon, Sea Caves area, Cyprus. A modern project by a …
$1,30M
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Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
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Stasis Estates
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Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 709 m²
NOTEAS DOMUS — Contemporary 3+1 Bedroom Villa in Larnaca (Off Plan) NOTEAS DOMUS is a sty…
$1,74M
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
For sale: Elegant two-bedroom villa in Baia, Kato Paphos, just steps from the sea. This v…
$762,770
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 236 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$561,702
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Villa 3 zimmer in Konia, Zypern
Villa 3 zimmer
Konia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Villa 7 — 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Wohnfläche 136,7 m², überdachte Veranda 18 m², Gesam…
$617,342
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 277 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$585,358
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,47M
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Haus 5 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 5 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 673 m²
In der prestigeträchtigen Hügellage von Agios Tychonas gelegen, setzt diese luxuriöse Villen…
$7,10M
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John Taylor Cyprus
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Villa in Episkopi, Zypern
Villa
Episkopi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
Almond Villa — Elegant Three-Bedroom Villa in Episkopi, Paphos The 3-bedroom Almond Villa o…
$580,879
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
For sale: Elegant three-bedroom residence in Olivia IV, Paphos. This stylish home offers mod…
$481,132
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Haus 4 zimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Haus 4 zimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Een moderne vrijstaande villa met 4 slaapkamers in de rustige heuvelachtige omgeving van Sou…
$796,690
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John Taylor Cyprus
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Artemis Villas — Elegant Three-Bedroom Villa with Rooftop Garden, Pool, and Sea Views Thi…
$833,180
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Villa 3 zimmer in Konia, Zypern
Villa 3 zimmer
Konia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Villa 3 — 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Wohnfläche 134,5 m², überdachte Veranda 15 m², Gesam…
$640,638
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Haus 5 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 5 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 356 m²
Diese außergewöhnliche Villa mit fünf Schlafzimmern befindet sich in der prestigeträchtigen …
$3,98M
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John Taylor Cyprus
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Haus 8 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 8 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 8
Schlafräume 5
Fläche 816 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Luxusresidenz in Agios Athanasios, einem der prestigeträ…
$5,20M
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Villa in Argaka, Zypern
Villa
Argaka, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 593 m²
Argaka Village 6 — Last Available Villa No. 2, Ready Home Near the Beach A premium 4-bedr…
$506,000
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
This 3-bedroom villa in Sea Caves Villas combines luxury living with natural beauty. Located…
$848,622
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,00M
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Eigenschaftstypen in Zypern

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