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Häuser in Chloraka, Zypern

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242 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 334 m²
Vier Schlafzimmer Luxus-Bungalow in unteren Chloraka zu Fuß zum Strand. In ruhiger Wohngegen…
$1,53M
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Haus 4 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 272 m²
Dieses erstaunliche Projekt besteht aus 5 Villen und befindet sich in der Küstenregion von C…
$2,06M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Ein hochmodernes Projekt ist eine Adresse, die von dem Moment, in dem Sie eingeben, atembera…
$1,66M
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Bungalow in Chloraka, Zypern
Bungalow
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Modernes Ein-Schlafzimmer Reihenhaus für gerafftes Küstenleben in Paphos Entdecken Sie eine…
$524,512
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante 3-Schlafzimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer – Chloraka, Paphos Diese 3-Zimm…
$641,990
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende freistehende Villa im Jahr 2024 fertiggestellt, bietet …
$920,953
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TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 BEDROOM HAUS – MODERN COASTAL LIVING MIT PRIVATE POOL Dieses wunderschön gestaltete 3-Zimm…
$751,880
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Haus 5 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 357 m²
Die Sammlung dieser luxuriösen Privatresidenzen befindet sich in einer außergewöhnlichen Sta…
$2,24M
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Haus 5 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 263 m²
Diese luxuriöse, maßgeschneiderte Villa liegt nur 300 Meter vom Meer entfernt in einer sehr …
$1,58M
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Haus 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Eingebettet in das malerische Dorf Chloraka, nur wenige Minuten vom pulsierenden Herzen von …
$211,534
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Haus 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Diese exklusive Entwicklung befindet sich in einem wohlhabenden Viertel, im prestigeträchtig…
$920,953
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Haus 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Diese moderne 3-Zimmer-Wohnung mit 3 Schlafzimmern befindet sich in der begehrten Gegend von…
$869,642
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Haus 4 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 235 m²
In idealer Lage im pulsierenden Bereich von Lower Chloraka bietet die Villa eine exklusive G…
$980,709
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Ein hochmodernes Projekt ist ein Ort, der von dem Moment, in dem Sie eingeben, atemberaubend…
$1,55M
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Haus 9 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 9 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Villa am Meer bestehend aus 3 Etagen, 9 Schlafzimmer. In einer spektakulären Lage direkt mit…
$2,12M
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Haus 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Villa mit drei Schlafzimmern mit geräumigem Grundstück in Chloraka. Drei Schlafzimmer Lager…
$1,53M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Moderne Villa mit 3 Schlafzimmern mit Meerblick - Chloraka, Paphos Diese brandneue Villa bi…
$902,256
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 423 m²
Luce Lume Villen — Moderner Luxus an der Mittelmeerküste ZypernsLuce Lume Villas bietet eine…
Preis auf Anfrage
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Diese freistehende charmante Villa bietet die perfekte Kombination aus Gemütlichkei…
$676,118
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Haus 4 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 282 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern Ferienwohnungen und Wohnräume Diese anstehende 4-Zimmer-Wohnung m…
$983,227
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Haus 5 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Dies ist ein 300m2 großes Anwesen in Melanos, 5 Fahrminuten vom Zentrum der Stadt entfernt. …
$973,883
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 731 m²
Luce Lume Villas — Prestigious Villas in Paphos, ZypernLuce Lume Villas ist ein prestigeträc…
$3,77M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Diese elegante 3-Zimmer-Wohnung am Meer in Chloraka bietet Paphos eine perfekte Mischung aus…
$1,06M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Etagenzahl 2
Diese moderne, freistehende Villa in Chlorak ist voll bereit für Belegung und perfekt kombin…
$997,569
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Haus 5 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 254 m²
Diese luxuriöse, maßgeschneiderte Villa liegt nur 300 Meter vom Meer entfernt in einer sehr …
$1,47M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
Moderne freistehende Villa, derzeit im Bau, befindet sich in der renommierten Gegend von Chl…
$1,11M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Zum Verkauf: Geräumige Villa mit sieben Schlafzimmern in der ruhigen Gegend von Chlorakas. D…
$2,17M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 291 m²
Etagenzahl 4
Dieses fabelhafte Projekt befindet sich auf einem sanften Hügel in Chloraka, mit Blick auf d…
$2,95M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 290 m²
Dahlia Charm — Ein Serene Retreat in Paphos, ZypernDahlia Charm bietet eine ruhige Flucht, w…
$2,31M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten zum Verkauf diese schöne freistehende Villa, entworfen mit modernen Lebensstandar…
$1,40M
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