Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

;
villen
77
reihenhäuser
3
duplexes
4
255 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Premium Premium
Haus 4 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 570 m²
In der exklusiven Hügellage von Agios Tychonas gelegen, setzt diese luxuriöse Villenanlage n…
$4,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 7 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Villa 7 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 720 m²
Etagenzahl 3
$5,60M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 646 m²
Luxusvillen auf den Hügeln von Agios Tychonas. Hauptmerkmale Oryx Weißer Naturstein in Wohn…
$5,67M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Eine Gated Community von neun freistehenden Villen in den grünen Hang von Agios Tychonas, üb…
$1,84M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 291 m²
Eine Gated Community von neun freistehenden Villen in den grünen Hang von Agios Tychonas, üb…
$2,12M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 272 m²
Eine Gated Community von neun freistehenden Villen in den grünen Hang von Agios Tychonas, üb…
$2,04M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 640 m²
Luxusvillen auf den Hügeln von Agios Tychonas. Hauptmerkmale Oryx Weißer Naturstein in Wohn…
$5,62M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Diese Villa befindet sich in Agios Tychonas, Limassol. Es besteht aus 5 Schlafzimmern, in de…
$2,66M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 4 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 4 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 152 m²
In der aristokratischen und begehrten Gegend von Agios Tychonas bietet diese luxuriöse Villa…
$822,647
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, eine außergewöhnliche Luxusvilla in Ayios Tychonas, …
$3,86M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Ein neues Projekt befindet sich in Agios Tychonas, in unmittelbarer Nähe zu allen Arten von …
$1,97M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Das Projekt befindet sich in Ayios Tychonas in Limassol und besteht aus 12 luxuriösen Villen…
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 219 m²
Das Projekt befindet sich in Agios Tychonas mit einem schönen Blick vom Hügel mit Blick auf …
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 236 m²
Erleben Sie zeitgenössischen Luxus in einem der renommiertesten Wohngebiete von Limassol. Di…
$2,15M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Das Projekt befindet sich in Ayios Tychonas in Limassol und besteht aus 12 luxuriösen Villen…
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 330 m²
Luxus-Ultra moderne 4-Zimmer-Villa in Agios Tychonas Bereich von Limassol. Lassen Sie das u…
$3,72M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 387 m²
Eine außergewöhnliche Hilltop Villa in der renommierten Agios Tychonas Gegend von Limassol b…
$3,40M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 4 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 327 m²
Ein exklusiver Luxuskomplex in Agios Tychonas, Limassol. Das Projekt umfasst 23 elegante Häu…
$2,86M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 657 m²
Ein Haus in Agios Tychonas, Limassol. Diese bemerkenswerte Villa befindet sich in einer ruhi…
$2,36M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 490 m²
Luxusvilla mit Meerblick zum Verkauf – €2.5M Entdecken Sie das ultimative Luxus-Leben mit di…
$2,91M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 737 m²
Ein luxuriöses vier Schlafzimmer plus eins, Villa in den renommierten Agios Tychonas Hills s…
$5,59M
Eine Anfrage stellen
Haus 7 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 480 m²
Verfügbare 7-Zimmer-Luxusvilla in der renommierten Gegend von Agios Tychonas 2 Minuten Fahrt…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Das Projekt befindet sich in Ayios Tychonas in Limassol und besteht aus 12 luxuriösen Villen…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Neues entworfenes Haus in einer gret Lage in Agios Tychonas, Limassol. Schlüsselmerkmale 5m…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Entdecken Sie dieses moderne und geräumige Einfamilienhaus mit 3 Schlafzimmern in Agios Tych…
$663,421
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 329 m²
Brandneue 5-Zimmer plus Bürovilla in Agios Tychonas. Villa hat ungehindert erstaunliche Moun…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Villa
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 324 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Diese beeindruckende freistehende Villa befindet sich derzeit in der prestigeträcht…
$3,26M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Haus 4 zimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 355 m²
Villa Eingebettet in eine ruhige Wohnanlage verkörpert diese exklusive Kollektion zeitgen…
$2,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Das Projekt befindet sich in Ayios Tychonas in Limassol und besteht aus 12 luxuriösen Villen…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Moderne Komplex von neun Maisonetten in der ruhigen Gegend von Agios Tychonas, Limassol. Nur…
$524,835
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen