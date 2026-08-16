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Häuser in Koinoteta Kissonergas, Zypern

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117 immobilienobjekte total found
Haus 7 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 730 m²
Exklusive maßgefertigte Villa, gebaut nach höchsten Standards und garantiert maximalen Komfo…
$6,14M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine atemberaubende Villa auf dem Projekt, in einer ruhigen Gegend von Kiss…
$1,41M
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Haus 4 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Moderne 4-Zimmer-Villa mit Meerblick in Kissonerga Diese moderne Villa (Baujahr 2020) biete…
$2,29M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Haus 5 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Fünf Schlafzimmer zur Villa mit Meerblick, in einer einzigartigen modernen Strandentwicklung…
$2,12M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Maris Verde Villen — Elegante Luxusvilla an der Küste ZypernsMaris Verde Villas bietet einen…
$827,626
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TekceTekce
Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 245 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,58M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 447 m²
Luxus 5-Zimmer-Wohnung am Strand in Paphos mit privatem Garten und Pool. Diese Villa befinde…
$3,92M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Erleben Sie ein modernes Küstenleben in einer Samm…
$541,139
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Haus 7 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 377 m²
Villa mit 7 Schlafzimmern – Das Wunder des Luxuslebens in Paphos Diese Villa mit 7 Schlafzim…
$2,02M
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Haus 7 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 470 m²
Villa mit 7 Schlafzimmern – Das Wunder des Luxuslebens in Paphos Diese Villa mit 7 Schlafzim…
$2,25M
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Haus 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 279 m²
Modernes Wohnprojekt in Kissonerga Gebiet von Paphos. In einer wünschenswerten Gegend, in de…
$1,38M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: freistehende Villa auf der ersten Linie des Meeres in Kissonerg, ein gesuchtes Küst…
$2,10M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Maris Verde Villas — Luxuriöses Küstenleben in ZypernMaris Verde Villas bietet einen luxuriö…
$899,645
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$555,791
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Entdecken Sie eine exklusive Sammlung zeitgenössis…
$541,139
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
For sale: Modern four-bedroom residence in Olivia III, Paphos. This spacious home offers com…
$680,626
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Maris Verde Villas — Luxus auf den Ufern von ZypernMaris Verde Villas renoviert Luxus an den…
$827,626
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Haus 5 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 537 m²
Eine hervorragende moderne Villa mit 5 Schlafzimmern an den Grenzen von Kissonerga und Peyia…
$4,49M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Perfekt gelegen in Kissonerga Dorf zwischen Paphos und dem berühmten Coral Bay Strand. In de…
$1,06M
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Haus 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Modernes Wohnprojekt in Kissonerga Gebiet von Paphos. In einer wünschenswerten Gegend gelege…
$813,978
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Haus 8 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 8 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 990 m²
8-Zimmer-Villa - Ultimate Beachfront Masterpiece Die Villa mit 8 Schlafzimmern ist das Kronj…
$6,68M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This elegant resid…
$843,741
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Entdecken Sie eine hervorragende Sammlung moderner…
$541,139
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Haus 4 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Exklusive Entwicklung im begehrten Hügel von Kissonerga, Paphos. Das Projekt besteht aus nur…
$1,23M
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Haus 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Moderne Villa mit Meerblick in Lower Chloraka In einer ruhigen Wohngegend von Lower Chloraka…
$919,070
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Haus 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
2 Schlafzimmer Townhouse. Eingebettet entlang der malerischen Küste von Kissonerga, Paphos.…
$634,225
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Einführung einer exklusiven Entwicklung von wunder…
$539,249
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$549,527
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 411 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf steht eine voll einsatzbereite freistehende Villa, die Luxuswohnungen in der ren…
$4,06M
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Immobilienangaben in Koinoteta Kissonergas, Zypern

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