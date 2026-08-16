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Häuser in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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91 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 251 m²
Stockwerk 1
Eine beeindruckende Villa mit 3 Schlafzimmern in einer exklusiven neuen Wohnsiedlung in der …
$456,692
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Haus 4 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
•187 m2 überdachte Fläche auf einem Grundstück von 1338 m2 •Covered & Uncovered Verandas: 13…
$754,955
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Haus 4 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Schönes freistehendes 4-Zimmer-Haus 187m2 in Pareklisia, nur wenige Minuten vom Zentrum der …
$969,826
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Villa in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Villa
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 840 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Luxusvilla zum Verkauf in der sehr begehrten Gegend von …
$4,36M
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Haus 6 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 6
Fläche 1 125 m²
Luxus 6 Schlafzimmer Villa mit fantastischem Meerblick in Pareklisia Bereich. Nur 5 Minuten …
$4,66M
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Wohnanlage von 22 Häusern in Parekklisia, ein sehr beliebtes Gebiet im östlichen Teil von Li…
$547,476
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Zu verkaufen ist ein modernes und geräumiges Haus, auf einem ruhigen Ort, umgeben von der Na…
$2,63M
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Haus 5 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern Die 5-Zimmer-Villen stellen das Wunder des Luxus in der Entwi…
$2,15M
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Haus 4 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 239 m²
Einzigartige 4-Zimmer-Villa in Pareklisia, Limassol. Diese außergewöhnliche Villa ist Teil e…
$914,052
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Stockwerk 1
Eine beeindruckende Villa mit 3 Schlafzimmern in einer exklusiven neuen Wohnsiedlung in der …
$502,323
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
Stockwerk 1
Eine beeindruckende Villa mit 3 Schlafzimmern in einer exklusiven neuen Wohnsiedlung in der …
$479,490
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
In der sehr begehrten Gegend von Parekklisia gelegen, bietet diese brandneue 3-Zimmer-Maison…
$449,374
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Haus 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
2-Schlafzimmer Maisonette – stilvolles Wohnen mit privatem Freiraum in Parekklisia Diese 2-…
$395,945
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Brandneues Doppelhaus mit drei Schlafzimmern befindet sich derzeit im Bau im beliebten Dorf …
$428,149
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Haus 4 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 870 m²
Ein stilvolles, freistehendes Haus auf einem 1.600 qm Grundstück mit 270 qm überdachtem Wohn…
$3,07M
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Ein modernes Wohn-Mehrfamilienhaus im Herzen von Parekklisia, einem charmanten Dorf im Stadt…
$455,851
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Haus 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Dieses moderne 2-Zimmer-Haus in einem neuen schönen Gated-Komplex im Zentrum des Pareklissia…
$341,855
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Haus 4 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Stockwerk 3
Dieses atemberaubende 4-Zimmer-Haus in Parekklisha, Limassol, bietet atemberaubende Aussicht…
$1,39M
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
3-Zimmer-Villa in Pareklishia, Limassol. Schlüsselmerkmale 3 Geräumige Schlafzimmer Smart h…
$731,888
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Luxus Haus zum Verkauf in Parekklisia in Limassol. Es befindet sich in einer großartigen und…
$944,372
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Haus 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Wohnanlage in Parekklisia, ein sehr beliebtes Gebiet im östlichen Teil von Limassol. Dieses …
$422,175
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Haus 4 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 420 m²
Ein neuer moderner Villakomplex in Paraklessia mit atemberaubendem Blick auf das Meer und di…
$2,18M
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Standort Das Hotel liegt in einem premier, neu entwickelten und ruhigen Bereich. Eigenscha…
$917,923
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Haus 5 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Großes Haus mit Swimmingpool in einem schönen 5000 Quadratmeter großen Garten. In einer wund…
$2,83M
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Haus 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
1-Zimmer-Masonette - Moderner Komfort in einer privaten Gated Community, Parekklisia, Limass…
$261,214
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Haus 4 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 211 m²
Eine harmonische Mischung aus modernem Leben in Limassol Schritt in eine Welt, in der Elegan…
$921,539
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Haus 5 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Geräumige Villa mit 5 Schlafzimmern in Parekklissia, Limassol, bietet Komfort, Privatsphäre …
$898,743
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Haus 5 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
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Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Zum Verkauf zweistöckiges Haus mit fünf Schlafzimmern, Schwimmbad in einer ruhigen Gegend de…
$1,58M
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Moderne Häuser zum Verkauf in Parekklisia Bereich, Limassol. Verfügbar zwei freistehende Häu…
$459,385
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Haus 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Diese moderne 2-Zimmer-Wohnung in einem neuen schönen Gated-Komplex im Zentrum des Bezirks P…
$330,459
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