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Häuser in Paphos, Zypern

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375 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Stasis Estates
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Haus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Charmantes 2-Zimmer-Stadthaus in Kato Paphos Nur wenige Gehminuten von lokalen Annehmlichkei…
$406,080
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Bungalow in Paphos, Zypern
Bungalow
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 762 m²
For sale: Contemporary 4-bedroom bungalow in Geroskipou, Paphos — T House. This beautifully …
$1,47M
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
4 Schlafzimmer Villa – Schlafzimmer Details (Expanded) Die 4-Zimmer-Villa erhöht Komfort mit…
$764,959
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Immobilienagentur
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Haus in Paphos, Zypern
Haus
Paphos, Zypern
Fläche 335 m²
Wir freuen uns, Ihnen diese großartige Gelegenheit zu bieten! Ein altmodisches Doppelhaus im…
$384,927
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Haus 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern – Kato Paphos Diese luxuriöse Villa mit 3 Schlafzimmern befindet …
$1,03M
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TekceTekce
Haus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
2-Zimmer-Stadthaus befindet sich erste Linie zum Meer im Herzen von Kato Paphos. Diese Unter…
$472,186
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Haus 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern – Kato Paphos Diese luxuriöse Villa mit 3 Schlafzimmern befindet …
$1,03M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf eine moderne freistehende Villa auf dem Projekt, bietet Komfort und Stil im Herz…
$530,403
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Moderne freistehende Villa, angeboten von Projekt in der beliebten Gegend von …
$592,492
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Haus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Präsentieren Sie eine herrliche Zwei-Zimmer-Wohnung in der gefragten Universal-Bereich von K…
$401,796
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 242 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 25 der Aquamarine Coastal Villas ist eine moderne 4-Schlaf…
$1,05M
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Geräumige Villa mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Cap St. George in Paphos, neben 5 Sternen…
$1,00M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 206 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 19 von Aquamarine Coastal Villas ist eine moderne 4-Schlaf…
$907,805
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 396 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine wunderschön gestaltete freistehende Vi…
$1,35M
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Haus in Paphos, Zypern
Haus
Paphos, Zypern
Im Zentrum von Pafos, nur Momente von “blau-flag” Stränden, renommierte Resorts, kulturelle …
$1,27M
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John Taylor Cyprus
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Haus 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Dieses fachmännisch angelegte Stadthaus mit drei Schlafzimmern optimiert die Wohnräume und b…
$660,290
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Haus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 396 m²
Das Hotel liegt im Herzen von Pafos Town, in einer wünschenswerten zentralen Lage, und nur w…
$1,30M
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Haus in Paphos, Zypern
Haus
Paphos, Zypern
Versteckt in einer Küsten-Enklave in Paphos - nur wenige Schritte von der Küste und kulturel…
$1,02M
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John Taylor Cyprus
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Haus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 263 m²
Exquisite 4-Zimmer-Villa in St. George Bereich von Peyia, mit herrlichem Meerblick, auf eine…
$2,95M
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Haus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
2 Schlafzimmer Villa – Schlafzimmer Details (Expanded) Die beiden Schlafzimmer dieser Villa …
$519,487
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 336 m²
Luxusvilla mit 3 Schlafzimmern – Mittelmeer Rechtsvorschriften Entdecken Sie eine Villa, die…
$1,86M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 m²
Die Villa präsentiert eine elegante, moderne Ästhetik mit offenen Wohnräumen und Küchen mit …
$651,111
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 186 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 50 der Pelagos Beachfront Residences ist eine einzigartige…
$936,352
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 206 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 41 der Aquamarine Coastal Villas ist eine moderne 4-Schlaf…
$1,28M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 166 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 21 der Pelagos Beachfront Residences ist eine einzigartige…
$1,07M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 35 der Aquamarine Coastal Villas ist eine moderne 4-Schlaf…
$1,12M
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Nils Ott Real Estates
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Haus in Paphos, Zypern
Haus
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 173 m²
Im Herzen von Paphos wird ein neues Business-Class-Projekt vorgestellt, das außergewöhnliche…
$1,04M
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Haus 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Drei Schlafzimmer Hausgrundstück (auf einem 2-stöckigen Gebäude) in Paphos Empfohlen für Woh…
$399,467
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Entdecken Sie den Inbegriff von Luxus und Komfort mit dieser eleganten 2-Zimmer-Maisonette, …
$365,271
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Immobilienangaben in Paphos, Zypern

mit Garage
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