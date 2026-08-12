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Häuser in Paramytha, Zypern

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15 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Eine außergewöhnlich schöne Villa mit drei Schlafzimmern in Paramytha Dorf in Limassol. Es b…
$705,990
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Haus 6 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 380 m²
Schönes 2 Etagen-Gebäude, mit zwei separaten Häusern, einem Erdgeschoss und einem Obergescho…
$1,04M
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Villa in Paramytha, Zypern
Villa
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Eine moderne Villa in einem neu entwickelten Wohnkomplex im Gebiet von Limassol Paramytha. M…
$445,501
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Haus 3 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Ein einzigartiger Boutique-Komplex im Herzen von Paramytha, Zypern. Das Projekt besteht aus …
$445,241
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Bungalow in Paramytha, Zypern
Bungalow
Paramytha, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 520 m²
Privater Familienretreat umgeben von Natur Dies ist der ideale Rückzugsort für eine Familie…
$4,59M
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Haus 3 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Ein neues Projekt in Paramytha, Limassol. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen – entsp…
$497,045
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Haus 3 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Freistehende sehr gut gepflegte Villa in einem geräumigen quadratischen Grundstück von 564 Q…
$756,006
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Haus 3 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Ein neues Projekt in Paramytha, Limassol. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen – entsp…
$479,502
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Haus 3 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Ein neues Projekt in Paramytha, Limassol. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen – entsp…
$485,350
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Haus 3 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Ein neues Projekt in Paramytha, Limassol. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen – entsp…
$479,502
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Haus 3 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Dieses stilvolle Drei-Zimmer-Abteilungshaus in Paramytha bietet modernen Komfort und eine ru…
$449,214
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Villa in Paramytha, Zypern
Villa
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 147 m²
Eine moderne Villa in einem neu entwickelten Wohnkomplex im Gebiet von Limassol Paramytha. M…
$439,481
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Haus 3 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 191 m²
Ein neues Projekt in Paramytha, Limassol. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen – entsp…
$485,350
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Villa in Paramytha, Zypern
Villa
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Moderne Villa mit 3 Schlafzimmern – Paramytha, Limassol Stilvolle moderne 3-Zimmer-Villa in …
$569,526
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Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Moderne Villa mit 3 Schlafzimmern – Paramytha, Limassol Stilvolle moderne 3-Zimmer-Villa in …
$621,033
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