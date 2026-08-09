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Häuser in Larnaka, Zypern

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477 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Pervolia, Zypern
Villa 4 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Komplett renoviertes 3-Schlafzimmer-Detached House in einem Strandkomplex mit privatem Zugan…
$376,600
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Haus 3 Schlafzimmer in Agios Theodoros Larn, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Theodoros Larn, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern, die auf zwei Etagen im begehrten Küs…
$681,030
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Haus 4 zimmer in Maroni, Zypern
Haus 4 zimmer
Maroni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Eine seltene Gelegenheit, eine private Residenz direkt am Strand zu erwerben, die außergewöh…
$2,65M
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John Taylor Cyprus
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TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Eine luxuriöse moderne Villa in der Nähe einer breiten Palette von Annehmlichkeiten und der …
$833,002
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Haus 3 Schlafzimmer in Agios Theodoros Larn, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Theodoros Larn, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern, die auf zwei Etagen im begehrten Küs…
$699,498
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Haus 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Eine luxuriöse moderne Villa in der Nähe einer breiten Palette von Annehmlichkeiten und der …
$854,862
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Haus 3 Schlafzimmer in Pervolia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pervolia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Schöne 3-Zimmer-Villa befindet sich in der Gegend von Pervolia. Bietet geräumige Wohnbereich…
$329,490
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Haus 3 Schlafzimmer in Agios Theodoros Larn, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Theodoros Larn, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern, die auf zwei Etagen im begehrten Küs…
$645,247
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Haus 3 Schlafzimmer in Agios Theodoros Larn, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Theodoros Larn, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern, die auf zwei Etagen im begehrten Küs…
$723,739
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Haus 3 Schlafzimmer in Agios Theodoros Larn, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Theodoros Larn, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern, die auf zwei Etagen im begehrten Küs…
$702,961
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Eine beeindruckende freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern in der ruhigen Wohngegend von …
$649,287
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Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 259 m²
MYKONOS VILLA — Luxury Five-Bedroom Seaside Residence in Dhekelia, Larnaca MYKONOS VILLA …
$1,45M
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Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Das moderne Haus befindet sich in einem ruhigen cul-de-sac in einem rein risikoarmen Wohnvie…
$679,187
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Villa in Kiti, Zypern
Villa
Kiti, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Moderne 2 & 3 Schlafzimmer Residenzen in Kiti, Larnaca Entdecken Sie ein neues Wohnprojekt …
$319,404
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyla, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyla, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Moderne 3-Schlafzimmer Villa mit privatem Pool in Prime Larnaca Lage Diese wunderschön gest…
$820,044
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Haus 4 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
4-Zimmer Villa Wohnungen & Wohnräume Diese kommende Villa mit 4 Schlafzimmern und 3 Badezim…
$550,740
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante 3-Schlafzimmer Villa am Meer – Elite Living in Oroklini, Larnaca Nur wenige Meter v…
$783,991
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Haus 2 Schlafzimmer in Kiti, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Kiti, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Neues Projekt in der Region Kiti, Larnaca. Das Projekt besteht aus 5 Häusern. VERFÜGBARKEIT …
$240,621
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Haus 3 Schlafzimmer in Psematismenos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Psematismenos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Moderne Anlage in Psematismenos, Larnaca. Schlüsselmerkmale In der südlichen Küste von Zype…
$1,00M
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Haus 3 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
3-Zimmer-Wohnung Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 3-Zimmer-, moderne Einfami…
$331,019
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Villa 4 zimmer in Anglisides, Zypern
Villa 4 zimmer
Anglisides, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 2
House 8 – Anglisides Gardens, Anglisides House 8 is the largest residence in the Anglisides…
$375,518
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Haus 3 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Elegante 3-Zimmer-Villa am Meer – ultimativer mediterraner Komfort Diese anspruchsvolle 3-Z…
$706,896
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Haus 4 Schlafzimmer in Pervolia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Pervolia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Entdecken Sie ein neues Niveau an Küstenleben in dieser wunderschön gestalteten Villa, die d…
$638,743
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Haus 5 Schlafzimmer in Kiti, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Kiti, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Modernes neues Projekt in Kiti Bereich. Das Projekt besteht aus 8 Häusern. Schlüsselmerkmale…
$728,493
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Bungalow in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Bungalow
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Charmantes freistehendes Drei-Zimmer- Bungalow in MeneuDieser wunderbare freistehende Drei-Z…
$430,151
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Haus 3 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Elegante 3-Zimmer-Villa am Meer – ultimativer mediterraner Komfort Diese anspruchsvolle 3-Z…
$852,836
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Haus 3 Schlafzimmer in Psematismenos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Psematismenos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Moderne Anlage in Psematismenos, Larnaca. Schlüsselmerkmale In der südlichen Küste von Zype…
$765,892
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Stockwerk 2
Eine stilvolle zweistöckige Duplex-Wohnung mit 115 m2 überdachter Wohnfläche, einer 44 m2 gr…
$380,104
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Haus 2 Schlafzimmer in Kiti, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Kiti, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Neues Projekt in der Region Kiti, Larnaca. Das Projekt besteht aus 5 Häusern. VERFÜGBARKEIT …
$246,350
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Haus 3 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Modernes Wohnprojekt in Zygi mit privaten Villen, engagierten Grundstücken und einer ruhigen…
$719,404
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Immobilienangaben in Larnaka, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
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