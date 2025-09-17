Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Prodromos, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Einzigartige architektonische Schätze in bester Lage im Limassol Bezirk Dorf Prodromos, dem …
$3,39M
Haus 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Einzigartige architektonische Schätze in bester Lage im Limassol Bezirk Dorf Prodromos, dem …
$3,17M
Haus 2 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Einzigartige architektonische Schätze in bester Lage im Limassol Bezirk Dorf Prodromos, dem …
$3,02M
Villa in Prodromos, Zypern
Villa
Prodromos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Im ruhigen Bergdorf Prodromos gelegen, bietet diese herrliche 2-Zimmer-Villa einen ruhigen R…
$536,287
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Immobilienangaben in Prodromos, Zypern

