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Häuser in Koinoteta Mandrion, Zypern

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19 immobilienobjekte total found
Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Wir freuen uns, eine seltene Gelegenheit zu präsentieren, um eine atemberaubende 4-Zimmer-Vi…
$556,518
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern in Mandria. Hochwertiges Finish. Ausgezeichnete Lage mi…
$408,002
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 134 m²
Das Anwesen ist ein modernes 2-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von wunderschönen Lands…
$354,526
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Sonderanmeldung: Preisreduziert für einen schnellen Verkauf! Nutzen Sie diese unglaubliche G…
$527,491
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Entdecken Sie einen ruhigen mediterranen Lebensstil im Zephyros Village 3, eine charmante En…
$411,827
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandri…
$372,252
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandri…
$389,979
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Erstaunliches 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandr…
$372,252
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Haus 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Dies ist eine Kombination aus traditionellen mediterranen und modernen Wohnbau mit 3, 4-Zimm…
$398,175
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Das Anwesen ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschafte…
$372,252
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 173 m²
Eine moderne 3-Zimmer-Villa zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandria im …
$425,431
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mandri…
$378,161
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Haus 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Sehr atemberaubende Maisonette mit eigenem Grundstück, in der schönen Anlage mit zwei Schwim…
$342,519
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 188 m²
Unvollendete Villa mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Mandria, Paphos. Dieses geräumige …
$525,196
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
Das Anwesen ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschafte…
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Haus 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer Residence – Geräumiges Familienleben mit mediterranem Stil Dieses wunderschön…
$399,605
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Eine ausgezeichnete 3-Zimmer-Villa zum Verkauf umgeben von schönen Landschaften im Dorf Mand…
$425,431
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Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Sonderanmeldung: Preisreduziert für einen schnellen Verkauf! Nutzen Sie diese unglaubliche G…
$527,491
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Haus 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer Residence – Geräumiges Familienleben mit mediterranem Stil Dieses wunderschön…
$433,857
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