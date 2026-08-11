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Häuser in Dali, Zypern

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11 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Haus 4 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
For sale — 3 bedroom modern residence in Carolina Park, Latsia. This newly built home featu…
$407,900
MwSt.
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Villa in Dali, Zypern
Villa
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
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Haus 5 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Das Haus befindet sich im "Carolina Park" Bereich, in der Nähe des Laiki Sporting Club, in e…
$823,964
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TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 435 m²
Zweistöckiges Einfamilienhaus mit Keller in Dali. Das Haus hat eine überdachte Fläche von 24…
$474,543
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Haus 4 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
"House 114" befindet sich in Dali, Nicosia, steht als angesehene 3-Zimmer-Residenz zum Verka…
$355,409
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Haus 4 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Einfamilienhaus mit vier Schlafzimmern, erbaut im Jahr 2000, komplett renoviert. Es ist auf …
$767,302
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Haus 5 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 850 m²
Luxus Villa mit 5 Schlafzimmern in Dali, Nicosia. Die Anlage ist 7 Jahre alt und verfügt übe…
$1,30M
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Ferienhaus 4 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Ferienhaus 4 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 4
Fläche 300 m²
Ein unabhängiges Haus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Agios Tychonas - Lim…
$792,638
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Ferienhaus 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Ferienhaus 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 180 m²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca distri…
$265,262
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Ferienhaus 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Ferienhaus 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Gebrauchtes unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Aradippou - …
$240,237
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Ferienhaus 4 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Ferienhaus 4 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 4
Fläche 280 m²
Gebrauchtes unabhängiges Haus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Agia Fyla - …
$800,790
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Immobilienangaben in Dali, Zypern

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