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Häuser in Agia Marinouda, Zypern

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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
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Etagenzahl 2
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 185 m²
Erleben Sie modernes Wohnen in dieser exklusiven Sammlung von 4 freistehenden 3-Zimmer-Ville…
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
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Moderne Villen zum Verkauf in Agia Marinouda, Paphos – Near Elea Golf. Entdecken Sie eine we…
$568,411
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Eine exklusive Sammlung von 15 luxuriösen Villen mit drei Schlafzimmern in der begehrten Woh…
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa mit drei Schlafzimmern – Modern Comfort erfüllt nachhaltiges Wohnen Diese exklusive Vi…
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Eine fantastische Entwicklung von 3 oder 4 Schlafzimmern getrennt & 3 Schlafzimmer Doppelhau…
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 210 m²
Entdecken Sie ein luxuriöses Hangleben mit atemberaubendem Panoramablick auf das Mittelmeer.…
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
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Fläche 240 m²
4-Zimmer-Haus alle auf einer Ebene mit einer internen überdachten Fläche von 240m2 plus und …
$1,00M
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
4-Schlafzimmer Moderne Villa – Agia Marinouda, Paphos Diese moderne 4-Zimmer-Villa in der r…
$1,66M
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
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Fläche 185 m²
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf im Bau ist eine moderne freistehende Villa mit einer Innenfläche von 180 m2 in d…
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 191 m²
Boutique-Entwicklung von 11 modernen Villen in Agia Marinouda, Paphos, bietet 3- und 4-Zimme…
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
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Moderner Luxus-Bungalow zum Verkauf – Geroskipou / Agia Marinouda. Treten Sie ein in moderne…
$1,68M
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Moderne 3-Schlafzimmer Residenzen in Yeroskipou – Agia Marinouda, Paphos Eine atemberaubend…
$793,502
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Agia Marinouda, Zypern
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine schöne freistehende Villa, im Bau, in der prestigeträchtigen Gegend v…
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
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Fläche 185 m²
Fantastische Entwicklung von 3 Schlafzimmer Freistehende & Doppelhaushälften in einem schöne…
$565,156
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Agia Marinouda, Zypern
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Fläche 168 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern – Geräumiges modernes Zuhause mit Urban Convenience Intro Diese ge…
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Haus 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
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Fläche 171 m²
Villa mit 2 Schlafzimmern – Smart, stilvolles Wohnen im Zentrum von Geroskipou Intro Diese m…
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
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Das Hotel liegt auf einem erhöhten Gelände in Geraskipou - Agia Marinuda, Paphos, neben ELEA…
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Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
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Etagenzahl 2
Verkauf: Moderne freistehende Villa, derzeit im Bau, in einer ruhigen Gegend von Agia Marinu…
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
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Villa mit 3 Schlafzimmern – Geräumiges modernes Zuhause mit Urban Convenience Intro Diese ge…
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