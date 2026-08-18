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Häuser in Protaras, Zypern

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117
160 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$796,308
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern Die Villa mit vier Schlafzimmern bietet ein geräumiges und sorgfäl…
$767,456
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$807,849
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Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$773,227
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 2
Die moderne Villa befindet sich in einem prestigeträchtigen Küstengebiet im Herzen von Prota…
$755,172
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 168 m²
Objektbeschreibung: Aurora Villas ist ein exklusives Wohnprojekt mit vier luxuriösen Villen …
$759,359
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Das Projekt befindet sich in der beliebten Gegend von Pernera, zwischen Kapparis und dem Zen…
$690,572
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Coastal Living in Pernera 3 Schlafzimmer Villa im begehrten Pernera Bereich von Prota…
$636,077
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Das kosmopolitische Strandresort von Protaras ist Gastgeber des neuesten exklusiven Projekts…
$656,338
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Haus 4 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Ein exklusives Wohnprojekt, bestehend aus vier luxuriösen Villen mit 4 Schlafzimmern in Pern…
$741,867
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$744,514
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$731,953
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Boutique Wohnbau in einem der begehrtesten Küstengebiete von Protaras. Das Projekt besteht a…
$758,036
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern auf einem privaten Grundstück von 368 m2 in einer exk…
$744,952
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$736,521
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Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$747,940
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie diese luxuriöse 5-Zimmer-Villa nur 500 m vom Strand entfernt und einen maleris…
$880,824
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
For sale: exclusive 5-bedroom villas at Alaya Eco Friendly Residence, Cyprus. Set next to…
$1,73M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 168 m²
Objektbeschreibung: Aurora Villas ist ein exklusives Wohnprojekt mit vier luxuriösen Villen …
$742,230
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 374 m²
Außergewöhnliche Villa mit 4 Schlafzimmern - Teil einer exklusiven Strandkollektion von nur …
$2,22M
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Haus 5 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 248 m²
Freistehendes Luxus-Fünf-Zimmer-Haus in Protaras - Famagusta Bezirk, mit 248 qm überdachten …
$2,72M
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Eine exklusive Enklave von 12 luxuriösen Häusern im Herzen von Protaras – Pernera. Diese Vil…
$665,393
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
In der ruhigen Küstenregion von Ayia Triada, nur wenige Minuten von der Paralimni Marina im …
$718,069
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Dieses moderne Einfamilienhaus in der Planungsphase liegt ideal in einer sehr begehrten Gege…
$756,985
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Haus 4 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Ein exquisites Projekt von 10 exklusiven Villen am Stadtrand von Protaras, Zypern, bietet ei…
$1,09M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
Diese moderne freistehende Villa im Bau ist ideal in der prestigeträchtigen Gegend von Prota…
$678,883
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Diese freistehende Villa befindet sich im renommierten Küstengebiet der Ayia Triada und biet…
$882,872
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Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
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