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Häuser in Koinoteta Mones Lemesou, Zypern

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villen
24
49 immobilienobjekte total found
Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$504 647
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
3-Schlafzimmer Villa – Moderner Komfort umgeben von Natur in der Nähe von Limassol Allgemein…
$519 694
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Villa mit drei Schlafzimmern mit erweitertem Layout, Meerblick und optionalem Pool in Moni, …
$549 788
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Haus 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Welcome to an exclusive new development located in the serene village of Moni, Limassol. Off…
$407 009
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Haus 4 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 151 m²
The village and valley of Moni, one of the most prestigious suburbs of Limassol, enjoys the …
$404 160
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$891 235
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$590 298
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Villa in Moni, Zypern
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Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$567 149
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$503 490
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Diese attraktive Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in der ruhigen Wohngegend von Moni,…
$868 086
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$549 788
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Schönes 3-Zimmer-Haus in der Nähe von Monte Caputo, bietet Komfort und moderne Effizienz. Da…
$671 320
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Haus 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 2
Dieses 2-Zimmer-Haus bietet eine ideale Kombination aus modernem Design, funktionalem Layout…
$381 958
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Haus 4 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
4 Zimmer Haus Dieses schöne Haus bietet vier geräumige Schlafzimmer, drei moderne Badezimmer…
$596 086
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Villa mit drei Schlafzimmern mit erweitertem Layout, Meerblick und optionalem Pool in Moni, …
$557 890
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Haus 4 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Gesamtfläche des Hauses - 340 qm: -40sqm ist die Garage -300 qm Wohnfläche die Außenterrass…
$1,74M
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Modern detached villa situated in a small and exclusive project. Within a five minute drive …
$361 617
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Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
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$515 064
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Villa in Moni, Zypern
Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$523 166
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Haus 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 2
Apartment mit 2 Schlafzimmern – Limassol Die 2-Zimmer-Wohnung bietet eine ideale Kombination…
$405 107
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Haus 4 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Stockwerk 2
Ein Projekt in Limassol. Ausgezeichnetes Layout, Küche mit einem geräumigen Essbereich. Hoch…
$544 000
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Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$578 724
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Ein geräumiges Haus mit modernem Design und gemütlicher Atmosphäre, perfekt für ein komforta…
$694 469
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
3-Schlafzimmer Villa – Moderner Komfort umgeben von Natur in der Nähe von Limassol Allgemein…
$638 911
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Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
3-Schlafzimmer Villa – Moderner Komfort umgeben von Natur in der Nähe von Limassol Allgemein…
$496 545
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Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
$508 119
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Haus 3 zimmer in Moni, Zypern
Haus 3 zimmer
Moni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Eingebettet in das beschauliche Dorf Monagroulli bietet diese wunderschön gestaltete freiste…
$694 815
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Haus 2 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Villa mit zwei Schlafzimmern mit Meerblick und elegantem Outdoor-Leben in Moni, Limassol Di…
$412 051
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Villa
Moni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Ein geräumiges 3-Zimmer-Holzhaus, das für Familien gedacht ist, die umweltfreundliches Wohne…
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Haus 3 Schlafzimmer in Moni, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Das Projekt kombiniert exzellente Praktiken im Qualitätsdesign und in der Konstruktion, mit …
$554 794
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