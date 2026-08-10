Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

;
villen
69
reihenhäuser
6
241 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Traditionelles Steinhaus mit 663 m2 Grundstück und Entwicklungspotenzial in Germasogeia, Lim…
$1,71M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 6 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Schöne Villa auf einem Hügel, mit einer großen Fläche mit Blick auf das Meer. Haus Erdgesc…
$3,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 4 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 4 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 263 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: Elegante freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern und privatem Pool in Agios Ath…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 4 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Luxus 4-Zimmer freistehende Villa zum Verkauf in Agios Athanasios, Limassol. Eingebettet in …
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stunning neues Wohnprojekt in der ruhigen und prestigeträchtigen Gegend von Agios Athanasios…
$560,721
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 263 m²
Willkommen in einer Boutique Wohnentwicklung in der ruhigen und gehobenen Gegend von Ayios A…
$940,374
Eine Anfrage stellen
Haus 7 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 797 m²
Das Anwesen befindet sich ganz in der Nähe der englischen Schule "THE GRAMMAR SCHOOL" mit ei…
$3,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 555 m²
Eine außergewöhnliche Luxus-Villa mit 5 Schlafzimmern auf einem erhöhten, sanft abfallenden …
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Zu verkaufen: Geräumiges Wiederverkaufshaus mit 182 m2 Wohnfläche im begehrten Bereich von A…
$702,916
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Eine neue Wohnentwicklung definiert durch erschwingliche Eleganz, Vorortrhythmus und eine In…
$685,632
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Villa befindet sich in der prestigeträchtigen Region Paniotis von Germasogeia und bietet lux…
$1,96M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 5 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Luxusvilla in einer ruhigen Gegend von Agios Athanasios neben Foley's School, Limassol. Schl…
$3,06M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3-Zimmer-Haus – Moderner Komfort mit funktionaler Eleganz Dieses durchdachte 3-Zimmer-Haus i…
$714,945
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
4 Schlafzimmer im 2. Stock, es gibt auch drei Badezimmer (Dusche im Hauptschlafzimmer und im…
$929,175
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 5 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Das Hotel liegt in einem großen Hügel von Ayios Athanasios, Sfalaggiotissa Bereich, Limassol…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 263 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges Einfamilienhaus im Bau mit einer Gesamtfläche von 263 Quadra…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
4-Schlafzimmer-Haus – Geräumige Eleganz für moderne Familien Das 4-Zimmer-Haus bietet ein gr…
$758,259
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Neues Projekt befindet sich in Agios Athanasios in Limassol. Es dauert nur 5 Minuten, um Sup…
$1,67M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 607 m²
Diese moderne 3-Zimmer-Residenz befindet sich in der begehrten Gegend von Agios Athanasios u…
$997,647
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Elegantes 4-Zimmer-Apartment in Ayios Athanasios Hills Diese außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnu…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 307 m²
:ridge ist eine Gated Community von neun freistehenden Villen in den grünen Hang von Agios T…
$2,02M
Eine Anfrage stellen
Haus 6 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 362 m²
Eine neue Wohnentwicklung definiert durch erschwingliche Eleganz, Vorortrhythmus und eine In…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Wiederholen Schlafzimmer: 3, Badezimmer: 3, Bedeckt: 190 m2 Grundstück: 268 m2, überdacht Ve…
$1,09M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
LUXURY VILLA in der Region Linopetra. Hauptmerkmale 5 Schlafzimmer 1 Büroraum 2 Wohnzimmer …
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Das neue Projekt befindet sich im Gebiet Agios Athanasios, Limassol. Schlüsselmerkmale Vers…
$947,127
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 611 m²
Diese exklusive 5-Zimmer-Villa befindet sich im Stadtteil Agios Athanasios von Limassol, ein…
$2,44M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Entdecken Sie dieses elegante und moderne Einfamilienhaus mit 3 Schlafzimmern in der prestig…
$766,999
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Reihenhaus
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Agios Athanasios Limassol. Energieklasse Ein Haus in der H…
$554,035
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese elegante 4-Zimmer-Villa bietet raffiniertes Wohnen in einer der begehrtesten und gut v…
$894,442
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 396 m²
Elegante 4-Zimmer-Residenz in Agios Athanasios, Limassol In einer ruhigen Wohnstraße in Agi…
$2,29M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen