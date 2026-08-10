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Häuser in Germasogeia, Zypern

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212 immobilienobjekte total found
Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern befindet sich derzeit im Bau in Germa…
$1,27M
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Haus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Eingebettet am Ende einer ruhigen Durchgangssackgasse in der begehrten Gegend von Agia Paras…
$1,01M
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Entdecken Sie diese wunderschön renovierte 2-Zimmer-Maisonette in der begehrten Gegend von P…
$404,001
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Haus 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Diese moderne 4-Zimmer-Eigenschaft mit separaten Dienstmädchen-Viertel und ersparte keine Ko…
$2,27M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 3
Contemporary 2-Schlafzimmerwohnungen in Germasogeia, Limassol Dieses Boutique-Dreigeschoss-G…
$516,785
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Haus 5 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Dieses außergewöhnliche Anwesen befindet sich im renommierten Bereich von Germasogia und bie…
$3,10M
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Haus 8 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 8 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 8
Schlafräume 5
Fläche 816 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Luxusresidenz in Agios Athanasios, einem der prestigeträ…
$5,20M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Moderne 4-Schlafzimmer-Villa – Sfalangiotissa, Germasogeia, Limassol Diese außergewöhnliche…
$2,21M
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Wir bieten ein schönes, dreistöckiges Stadthaus in der wünschenswerten Nachbarschaft. Dieses…
$887,288
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Haus 6 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 6 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 508 m²
Etagenzahl 3
In der prestigeträchtigen Gegend von Potamos Germasogeia wird eine außergewöhnliche Villa mi…
$4,97M
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John Taylor Cyprus
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
In den prestigeträchtigen Hügeln von Germasogeia in Limassol, besteht diese exklusive Wohnen…
$1,22M
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Zu verkaufen ist ein charmantes Stadthaus in der hoch begehrten Mouttagiaka Tourist Area. Di…
$437,882
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 560 m²
Entdecken Sie einen neuen Standard des Luxuslebens Eingebettet in den prestigeträchtigen Hü…
$4,96M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Eine schöne gut ausgestattete Villa in einer ruhigen Wohngegend von Germasogia. Dieses schön…
$1,14M
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Haus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 211 m²
Willkommen in Ihrem Traumhaus – eine exquisite 3-Zimmer-Villa, die nahtlos moderne städtisch…
$1,12M
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$894,736
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Haus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
In der begehrten Wohngegend von Potamos Germasogeia gelegen, bietet diese gut präsentierte Z…
$409,835
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Haus 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 196 m²
Treten Sie ein in eine Welt von raffinierter Eleganz, in der Luxus und Gelassenheit miteinan…
$1,99M
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine wunderschön renovierte 2-Zimmer-Maisonette in der reno…
$919,308
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 353 m²
Wir bieten eine schöne freistehende Villa zum Verkauf in der begehrten Gegend von Germasoya.…
$1,75M
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Haus 7 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 620 m²
Ausstattung: Sauna, Schwimmbad, Grillplatz, Heimkino, Jacuzzi, Fitnessraum, Fußbodenheizung …
$5,15M
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Haus 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Neu renoviert Villa mit 4+1 Schlafzimmern in Dasoudi Beach Area Titel Deeds verfügbar. Perf…
$1,45M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
Erleben Sie das Wesen des Luxus in diesem neuen Projekt, wo Sie einen Premium-Lifestyle find…
$2,80M
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Haus 7 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Stockwerk 4
Diese schöne 4-Level-Villa, abgeschlossen im Jahr 2022, befindet sich im beliebten Stadtteil…
$2,29M
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Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Moderne freistehende Villa im Bau in der beliebten Gegend von Germasoya. Das Haus v…
$1,15M
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Haus 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Das Projekt besteht aus 5 einzigartigen, durchdachten Villen, die Ruhe und Privatsphäre in V…
$1,80M
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
$894,736
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Haus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
3-Zimmer-Haus Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 3-Zimmer-Haus, 3-Badezimmer b…
$987,248
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Haus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Renoviertes 3-Zimmer-Haus im Herzen von Germasogeia - mit Titelurkunde! Auf der Suche nach e…
$879,132
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Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
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Germasogeia, Zypern
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Fläche 152 m²
Diese moderne Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Herangehensweise an modernes mediterra…
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